El ambiente político del país sigue movido y en el contexto del Congreso de la República el debate es más sensible en relación a la postura de ser considerado un espacio de la impunidad, como dijo la congresista Tania Pariona Tarqui (Nuevo Perú).

La parlamentaria habló fuerte comentando que estaría de acuerdo en que el Parlamento no sea más el espacio de la consumación de la impunidad y del aprovechamiento del poder para intereses particulares que han llevado a una crisis política y a una crisis de régimen.

Pariona también hizo referencia a ese 25% de la población que se define como parte de un pueblo originario y cree que estarían de acuerdo con el cierre del Parlamento para que deje de ser un espacio “de consumación de la impunidad”, esto dijo en un programa de la agencia Andina.

Prácticamente es un legislativo que no responde a los intereses comunes. “Me parece que el pueblo peruano, la ciudadanía, desde hace rato está exigiendo que este Legislativo pueda cambiar su forma de trabajo y si no es así, que se cierre”, señaló con firmeza la autoridad.

Y agregó que desde que entró en el Congreso, desde 2016, ha sido testigo de cómo este poder del Estado se ha convertido en un instrumento político, para intereses muy particulares que tienen que ver con temas políticos, económicos y de impunidades.

“Entonces, la gente está muy cansada, muy decepcionada de los representantes que tiene hoy en el Parlamento. Me uno al pedido de que podamos darle un fin constitucional a este escenario muy adverso”, y lamentó que algunos de sus colegas legisladores hayan asumido una posición de aferrarse al cargo.

“¿Por qué tanto aferro al cargo? Cuando el pueblo te ha dado el cargo y la confianza, el pueblo está en todo su derecho de quitártelo. Hoy se nos está quitando esa confianza porque no la hemos sabido ganar”. Una postura en definitiva valiente por su autocrítica.