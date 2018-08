Fueron llevados de inmediato a un centro de salud cercano

Por lo menos 30 niños de la institución educativa primaria “Corazón de Jesús”, ubicada en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos, fueron evacuados hasta un centro de salud debido a que presentaban ronchas en diferentes partes del cuerpo.

Según los padres de familia, sus hijos se habrían intoxicado, tras ingerir vasos de leche que les brindaron en el colegio desde el día de ayer.

“Es muy lamentable lo que sucedió en el colegio, nosotros los padres estamos muy dolidos por lo que sucedió con nuestros hijos, me dio pena ver a mi hijo con ronchas y salir llorando del colegio, que el director no eche la culpa al ambiente, la comida fue lo que provocó estas ronchas a los escolares, es decir, la leche y el atún que les dan”, sostuvo un padre de familia.

Por su parte, la representante de Qali Warma en esta institución educativa sostuvo que los alimentos que dieron a los alumnos, no tienen nada que ver con la intoxicación y las ronchas en sus cuerpos. incluso mostró los productos que aún no tienen fecha de vencimiento.

“El día jueves hubo el caso de 18 niños quienes también presentaban este tipo de alergia por lo que fueron llevados a la posta “América”, en donde el medico sostuvo que las ronchas no eran por la ingesta de alimentos, sino por el mismo ambiente en donde se encontraban. Luego llegaron representantes del MIDIS y llevaron las muestras de leche de la mañana y de la tarde, horas después trajeron los resultados de las muestras y dijeron que todo está descartado, en lo que respecta a los alimentos de Qali Warma, no fue la ingesta de los productos que intoxicaron a los niños. Yo tengo el almacén bien administrado y están con los productos, cada uno con la fecha de vencimiento, que aún no fenece. Todo el tiempo se está revisando constantemente los productos con los representantes de Qali Warma”, sostuvo la profesora Marly Vargas Acosta, representante de Qali Warma de este colegio.

Cabe indicar que hasta el cierre de edición aún no había los resultados de los productos enviados al laboratorio.

A su turno el director de este plantel sostuvo que por medidas de seguridad se tuvo que suspender las actividades escolares. Sin embargo no descartó que las ronchas que aparecieron en los cuerpos de los estudiantes, se debería al mal estado que se encontrarían algunos ambientes de esta institución educativa.

“Por recomendación, hemos firmado un acta con los docentes y la ingeniera, representante de Qali Warma e hicimos conocer al personal de la UGEL de la suspensión de clases por medidas de seguridad. Descartamos que la intoxicación haya sido por la ingesta de alimentos de Qali Warma, en todo caso el medico es él, único responsable en diagnosticar a los niños el problema de salud que presentaban. Estamos evaluando para determinar qué fue lo que ocasionó este problema en los chicos. Para prevenir van a evaluar a los chicos y se va a fumigar todo el plantel”, refirió el profesor Richard Tamani, director del colegio

Hasta la institución educativa “Corazón de Jesús”, llegaron los padres de familia tras ser alertados que sus hijos estaban siendo trasladados a bordo de unidades del serenazgo de San Juan, hasta un centro de salud cercano. Hasta dicho local se hicieron presentes personal médico y enfermero del SAMU para constatar la situación.

(C. Ampuero)