Cuánta razón tiene el psicólogo Carlos Paz, presidente de la Asociación de Psicólogos de Loreto, cuando refiere que las instituciones educativas son los escenarios estratégicos, donde se podría identificar problemas de salud mental, para acciones de recuperación y rehabilitación.

Todos y todas en la vida hemos tenido en algún momento problemas emocionales que nos han llevado a algún trauma, depresión u otras manifestaciones que solo los especialistas pueden identificar. La verdad que lo necesitamos con suma urgencia, desde niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Hemos escuchado decir a padres y madres de familia de base 50, que antes no se necesitaba de psicólogos y que el mejor tratamiento para las inconductas eran los “sandaliazos” o “shinelazos”, “guabazos”, “ishangueadas” y hasta “huicapazos” (lanzamientos) con ciertos objetos contundentes Esto era aceptable en su época y, cierto, ayudaban a cambios de conducta.

Los tiempos han cambiado, las condiciones sociales son otras, hay una evolución de la persona que a muchos padres y madres de familia casi se nos ha ido de las manos, y necesitamos ayuda urgente, caso contrario seguiremos lamentando suicidios de casi niños y jovencitos, y otras reacciones antisociales. El tema afectivo es uno de los aspectos a tratar.

La forma de vida del pasado era muchísimo más calmada, las influencias externas no competían con los hábitos y costumbres familiares, en la mayoría de familias las mamás eran el centro de la crianza, mientras papá salía a trabajar, a buscar la economía. Entonces había más espacios de compartir familiarmente y compenetrarse en lo afectivo.

Cuántas cosas han cambiado en la vida familiar, que esta pequeña reflexión a partir de las declaraciones del doctor Carlos Paz, es apenas un granito de arena a la búsqueda de un problema social que nos afecta y no lo queremos reconocer como tal, para aliviar y mejorar nuestra vida emocional, y como consecuencia nuestras relaciones personales en la casa, con los vecinos, en el trabajo, en el colegio, con la comunidad en general, que se reflejará en la mejora de nuestra calidad de vida.

El presidente de la Asociación de Psicólogos de Loreto, señala que es un avance que se esté poniendo en agenda el tema, pero se necesita un fuerte compromiso político a nivel nacional, para que la estrategia se convierta en una prioridad sanitaria de salud mental.