Escazú a la vista

Este mes de setiembre que inicia mañana será decisivo si va o no va el Acuerdo de Escazú. Ya el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri de visita a Iquitos la semana pasa dio la posición del Gobierno actual que está a favor de ratificar ser parte del mismo como país.

Recordemos que este tratado regional que busca proteger a los defensores ambientales, garantizar los derechos al acceso a la información ambiental y justicia en caso de afectaciones generadas por empresas extractivas.

Sin embargo, nos llevaría a otras situaciones que podrían afectar nuestro derecho al desarrollo, a resolver nuestros temas ambientales internamente y nos jugamos la soberanía, por algo Brasil no lo quiere firmar. En nuestro caso esta como proyecto de ley en el Congreso de la República a la espera de la votación en el pleno, para su aprobación o no.

El canciller Mario López dijo: “Quisiera reafirmar la posición del Gobierno y Cancillería, nosotros hemos sostenido que Escazú es un acuerdo que ha merecido la opinión favorable de diferentes sectores y poderes”.

De acuerdo a una fuente 9 parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso votarían en contra del tratado. Sobre ello la Redacción Wayka ha precisado que desde el Congreso, las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú y Unión Por el Perú se han alineado en contra del Acuerdo de Escazú, mientras que solo el Frente Amplio y el Partido Morado lo apoyan. Y que las agrupaciones del Frente Agrícola del Perú (Frepap) y Somos Perú, aún no fijan posturas sobre el tema.

“Esa aprobación depende del Congreso, hemos visto posiciones a favor y en contra. Nosotros pensamos que debe haber un amplio debate”. Mientras como ya se hizo público también el Gobernador Regional de Loreto, Elisban Ochoa Sosa, ha mostrado su rechazo al acuerdo.

Mientras trascendió que las federaciones indígenas de la región, entre ellas la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), esperan su ratificación.