En las últimas semanas la Oficina de Control de Loreto, la Contraloría General de la República, viene dando valiosa información sobre la situación de varias instancias públicas en cuanto a la administración de sus bienes, pero lo que nos escarapela la piel es respecto a salud y la “radiografía” que les hizo a los más importantes nosocomios de la región.

Lo que se ha informado es una serie de observaciones al terminar el operativo de control “Por una salud de calidad”, realizado en los tres hospitales de la región Loreto, Hospital Regional, Hospital Apoyo Iquitos y Hospital Santa Gema de Yurimaguas, de los niveles II y III.

En esa línea el gerente regional de Control de Loreto (Contraloría General de la República), Emerson Rucoba Tananta, dijo que como resultado de este proceso se han advertido diferentes situaciones en la prestación del servicio. “Esto ha sido comunicado a los titulares de las entidades, en este caso a los directores de cada hospital, a fin que adopten las acciones correctivas”.

A modo de un apretado resumen sobre los riesgos en hospitales de Loreto se pudo conocer sobre el Operativo en Salud de la Contraloría, que identificaron un alto nivel de incumplimiento de las Normas Técnicas de Salud en los principales servicios, lo que genera el riesgo de una inadecuada atención a los pacientes.

Así, en el operativo de control “Por una salud de calidad”, cuya finalidad es contribuir a la mejora en la prestación de los servicios de salud y el correcto uso de los recursos públicos, realizado del 28 de mayo al 1 de junio de 2018, los equipos de auditores supervisaron los servicios de consulta externa, emergencia, farmacia, diagnóstico por imágenes y laboratorio de tres hospitales: Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar García”, Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias” y Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

Los resultados en consulta externa señalan que en dos de los establecimientos de salud públicos visitados, los consultorios externos no inician las atenciones según el horario establecido, lo cual deriva en malestar, quejas y reclamos de los pacientes por la demora en la atención médica.

En dos de los establecimientos la relación de pacientes citados no se encuentra publicada en un lugar visible en cada consultorio, generando el riesgo de congestionamiento y pérdida de tiempo para los pacientes que acuden a su cita médica por consulta externa.

En dos de los hospitales se observó ausencia de personal de salud en la cantidad mínima requerida según la categoría del establecimiento, ocasionando el riesgo que exista falta de oportunidad de atención, disminución de la calidad de atención, así como de capacidad resolutiva y limitaciones para el tratamiento adecuado de los pacientes.

Cierto que es como para rogar a todos nuestros santos no enfermarnos porque los hospitales están graves en cuanto a atención de la salud de las personas se refiere, pero tenemos que reconocer que a pesar de todo hay esfuerzos del personal de salud dignos que resaltar. Solo que las autoridades tienen que solucionar lo observado por la Contraloría.