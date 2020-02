Mencionó la consejera Janet Reátegui, al conocer que el hermano del gobernador habla de ella en un segundo audio

Dijo sentir vergüenza ajena por lo que viene conociéndose.

En una parte del audio II, Elihu habla que ella “metería la uña” en las próximas elecciones cogiéndose del movimiento “Mi Loreto”, con el fin de colocar como candidato a un alfil.

“Para mí es una irresponsabilidad que él evoque mi nombre puesto que yo he dicho que si la militancia de mi partido me escoge yo voy a decidir si participo o no. Soy respetuosa del acto democrático que debe haber y de las leyes del Jurado para poder participar del proceso. No estoy acostumbrada a auto elegirme.

En Indiana soy líder, la gente me tiene mucho aprecio, no todos, claro está, pero tengo respaldo e invitación para volver. Y por eso quizá una forma de decir ella se queda en Maynas y él (Elihu) en Indiana. Quiero entenderlo así. Pero no se ha llegado a cabo ningún proceso.

¿Y es un alfil de usted Elvis Panduro Torrejón, quién es él?

-No es así. Él es un hijo de Indiana, un profesional en economía. Ha trabajado conmigo en mí gestión. Es un hijo de Indiana que pretende candidatear y es libre de hacerlo.

¿Qué harán con el caso Elihu?

-El gobernador ha sido claro. Yo lo escuché en una entrevista que le hicieron, que se investigue porque son personas adultas para que respondan.

Yo escucho ahí que habla de obras. ¿Cómo en una casa que no tiene nada que ver con el gobierno regional se habla de proyectos del gobierno regional? Entonces si el mismo gobernador está pidiendo que se investigue, que se haga a fondo.

Ahí mencionan a Idrogo y la gerencia de asuntos indígenas…

-En efecto. Finalmente, ahí (asuntos indígenas) hay un gerente y ese gerente debe tener conocimiento, porque esos proyectos, el mismo hecho de salir en selección, conoce cuál es la mecánica, la forma cómo se está eligiendo. ¿Eligen los terceros, la gerencia o la necesidad del pueblo? Eso se tendría que averiguar.

Dijo la consejera, agregando que en la próxima sesión se estaría citando a los funcionarios cuyos nombres han sido pronunciados por Elihu. “Se les tiene que escuchar, así como a mí que me menciona ahí”.