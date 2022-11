Expresó el ingeniero constructor Chistian Pinasco, en la reunión con los fiscales para ver inmediatez en temas sociales.



El mencionado constructor es uno de los integrantes del Consorcio que hace la obra de la alameda de Iquitos, que debió ser entregada a los ciudadanos hace meses. Sin embargo, no ha sido cumplido y son muchas las familias y negocios que están siendo sumamente perjudicados. Pero sobre ese tema no dijo absolutamente nada en la reunión con los fiscales, ayer en el auditorio del ministerio público.

Sí habló de las invasiones, de los PIACI, de los indígenas, quizá molesto porque el segundo juzgado civil de la Corte de Justicia de Loreto, ha publicado una resolución donde manda al gobierno regional que no continúe con esos proyectos que perjudica a los PIACI y a las zonas donde se vienen creando reservas naturales.

“Hemos perdido la autoridad como Estado. Recién se toma el río y sale la autoridad representante de la zona a decir que no ha secuestrado a nadie, sino que han retenido a la gente para capacitarlos por la contaminación. Y los retuvieron 3 días y acá no pasó nada.

Tenemos información oficial que en 20 años han atentado 620 veces contra el oleoducto norperuano en la selva. Nadie ha investigado, ha denunciado o purgado condena por ese atentado contra la sociedad y el Estado en un bien para el desarrollo económico. Se ha perdido completamente esa autoridad.

Damos representatividad a gente que no merece, que no son representantes. Estos seudos dirigentes indígenas que van a hablar por los amazónicos en los N ministerios de Lima en nombre de nosotros. Ellos no nos representan.

Esos dirigentes terminan negociando bajo la mesa su retiro de la toma de un lugar o negocian beneficios para sus familiares, o gollerías que les dan esas empresas. Ahora la empresa está siendo “cogoteada” es la de Puinahua para que se retire.

Otra cosa que nos preocupa en Iquitos, es el tema de la proliferación de invasiones. Yo he sufrido en carne propia dos invasiones a pesar que tengo mi título de propiedad y al interior tenía actividad económica. Desalojarlos cuesta, porque movilizar a la policía cuesta, la policía no se mueve gratis” dijo agregando todo lo que ha pasado en la invasión de Pampa Chica. “Antes Iquitos era la Isla Bonita, ahora es la isla fea, la isla cochina, la isla invadida” mencionó.

Por otro lado, dijo que ellos como coordinadora seguirán defendiendo el proyecto de ley de modificación de la Ley Piaci. “Nos quieren mentir que hay pueblos no contactados en Loreto y esa es una farsa” acotó con seguridad.