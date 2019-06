“Es una falacia que yo haya renunciado porque además sigo contando con la confianza del gobernador”

Expresó el director regional de salud frente a insistentes rumores a que sale del cargo a partir de hoy.

Asegura que después de la conferencia de prensa donde prácticamente el gobernador daba a entender que habría cambios en el sector salud, la autoridad no lo había llamado para hablar sobre el tema. Remarca que en ningún momento ha renunciado al cargo, que sí habría cambios estos se darían en las direcciones de los hospitales.

“¿Quién ha dicho que he renunciado? Quien lo haya dicho es una total falacia. Eso no es cierto, es una gran mentira. Yo no tengo ninguna comunicación oficial o formal, sigo teniendo la confianza del gobernador.

Lo que él habló en la conferencia de prensa fue respecto de una evaluación a todas las direcciones y que hay que hacer cambios radicales en el sector. Pero no ha dicho que el director se va, ni que ha renunciado. No sé quién está publicando esas cosas, son enemigos, quizá.

Este lunes (hoy 17) yo sigo trabajando, no tengo ninguna comunicación del gobernador seguiré ahí. El gobernador no me ha quitado la confianza, sigo firme en el cargo. No tengo ninguna comunicación que me diga hasta aquí nomás. Y, además no es el estilo del profesor porque cuando él quiere hablar algo, te llama y lo dice personalmente.

Él no me ha citado. Lo que sí es que tengo que ejecutar su orden en cuanto a los cambios que debe haber en diversas direcciones de los hospitales y el sector salud. Si el gobernador es quien me ha dado su confianza, será él quien me la quite. En estos momentos no hay ninguna renuncia sobre el tapete, mencionó el doctor Pinillos, de quien hasta ayer se seguía diciendo que dejaría el cargo y en su reemplazo entraría el ex viceministro de salud Percy Minaya León.

De otro lado, se le preguntó sobre el Memo 047-2019 enviado a su persona por el gerente general Danilo Tello, pidiéndole explicaciones por la presunta entrega de una canasta sanjuanina a los trabajadores.

Le solicito en el más breve plazo que me informe de los motivos que originaron el otorgamiento al personal que está a su cargo, de una canasta sanjuanina por el valor de 250 soles, y cuál fue el marco legal en que se basó el denominado incentivo”, dice el gerente. Se le preguntó a Pinillos, sobre ese punto.

Ya no me sorprende que el gerente general se vea involucrado en este tipo de cosas, él es así porque pertenece a un grupo que quiere desestabilizar la gestión del profesor Elisbán, y no han encontrado otra cosa que ponerme a mí la puntería. No hay nada de acuerdos por canastas, rechazo totalmente esas cosas”, habló el médico.