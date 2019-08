Es un error decir prostitución cuando debe ser explotación sexual

Tratan sobre abordaje de prensa a noticias referidas a Trata de Personas

En el auditorio del Ministerio Público de Loreto, ayer se realizó un interesante taller de capacitación dirigido a periodistas locales sobre “Trata de personas: mejores prácticas para su abordaje periodístico”.

El evento fue presentado por el Colegio de Periodistas del Perú – Región Loreto, el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), y los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y del Interior.

El taller fue parte de la campaña “Visibilizando la trata de personas” que incluye el VI Concurso de Periodismo Trata de personas: Mejores prácticas para su abordaje periodístico para estudiantes de comunicaciones de Loreto, Amazonas, Piura y Lima.

Una de las expositoras en el taller fue la periodista del diario El Comercio, Lourdes Fernández Calvo, quien se refirió al tratamiento de la información y algunas pautas como el no mencionar el nombre de las víctimas de explotación, ni el rostro, así como tampoco ser revictimizadas recordando episodios dolorosos al abordar la entrevista.

Fernández Calvo, recomendó leer el Dossier de prensa sobre abordaje de trata de personas, en el cual entre otros aspectos importantes se habla de un enfoque responsable sobre noticias de trata de personas en los diversos medios de comunicación.

Una de las sugerencias de enfoque responsable es que cuando el periodista aborde un caso de delito de trata de personas indague sobre antecedentes y procesos por el cual una víctima llega hasta un determinado lugar de explotación.

El periodista informado previamente se asegura de proteger a las víctimas, evitando exponerlas a fotografías y protegiendo la información privada de cada una de ellas. Se buscan cifras o datos que expliquen la persistencia del delito en la sociedad y el compromiso contra este delito desde las autoridades.

El enfoque responsable educa a la población porque utilizan sus notas de prensa para brindar mensajes de prevención e información clave sobre el delito. Evitan términos denigrantes y culpabilizadores que además confundan al lector.

En cuanto a términos correctos es un error decir prostitución cuando debe ser explotación sexual. No recomendable decir parroquianos/clientes, cuando en realidad se trata de cliente explotador. Tampoco damas de compañía porque se trata de víctimas.

De igual forma no se trata de menores prostituidas, sino de menores explotadas sexualmente, ni menos referir víctimas intervenidas cuando lo exacto es víctimas rescatadas.

El Dossier de prensa también aporta importante información estadística como que en el Perú entre el 2016 y el 2019, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP), realizaron 802 operativos en donde se detuvo a 396 personas y se rescataron a 1195 víctimas.

En Sudamérica, las víctimas más frecuentes son mujeres adultas (45%), las niñas (29%), los hombres (15%) y los niños (11%). En el 2017, se identificó en el mundo más de 45,8 millones de personas víctimas de este crimen. (Diana López M.)