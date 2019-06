“Es totalmente falso que haya un profesor denunciado por violación en las aulas”

Expresó el director regional de Educación, Prof. Luis Pinedo Piña.

Agregó que el ministerio público había propalado una información que no se ajustaba a la realidad, respecto a que unos 7 docentes acusados de violación o tocamientos indebidos contra alumnos, ahora estén laborando en aulas de las diversas instituciones educativas.

“Hay una información tergiversada, nosotros estuvimos cotejando dado la información que salió en dos medios locales y se ha visto que de esos 7 casos observados, ninguno de ellos está enseñando en las aulas. Tres de los ahí mencionados incluso ya no trabajan en el sector. Los otros están esperando en las Ugel su sanción, pero no en las aulas”, respondió Pinedo.

¿Fiscalía no ha verificado entonces?

-Es totalmente falsa esa información. Reitero yo he cotejado personalmente información enviada a OTPA (organismo del ministerio de educación que ve el tema de abuso sexual) en base a la información alcanzada por cada una de las Ugel. Hemos acumulado toda la información y hemos colaborado con la fiscalía remitiendo todo lo alcanzado por las Ugel.