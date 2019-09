“Es momento de frenar todo tipo de irresponsabilidad”

Consejera Delegada del CRL, Janet Reátegui, sobre comunicado para denunciar corrupción en el Gorel

Las denuncias por radios y otros medios de comunicación deben tener mínimos sustentos

Un comunicado oficial vigente del Consejo Regional de Loreto señala la intención del pleno de consejeros para recibir denuncias ciudadanas con las respectivas evidencias y pruebas.

El llamado es a los ciudadanos para que denuncien actos de corrupción que puedan ocurrir en el interior y/o exterior del gobierno regional de Loreto, indicando que tiene el objetivo que a la ciudadanía se le devuelva la confianza de una manera totalmente transparente y responsable.

Es que en medios de comunicación se dice que hay muchas denuncias, “sin embargo, he pedido a los ciudadanos que denuncian que lleven al Consejo y nunca me han entregado ninguna denuncia, ni de las mismas radios”.

A raíz de eso declaró que el comunicado tiene como finalidad de hacer una vigilancia ciudadana responsable, pero que tenga veracidad la denuncia que realicen en los diversos medios de comunicación o en algunas de las 22 entidades ejecutoras que tiene el gobierno regional.

“Es momento ya de frenar todo tipo de irresponsabilidad de algunos ciudadanos que se prestan por las redes sociales, por las llamadas, a estar anunciando ciertas denuncias que no tienen para nosotros el sustento”

Siguió aclarando la consejera delegada “Toda vez que se trata de una institución del gobierno regional, nuestra función fiscalizadora, legisladora y formativa, tiene que tener un proceso que finalmente debe llegar a las instancias, llámese Ministerio Público o cualquier autoridad competente para mirar estos casos”.

Prosiguió detallando que sus función como CRL no es sancionadora, sí hace el proceso de la denuncia y es la Fiscalía la autoridad competente, así como la Corte Superior de Justicia de Loreto. (Diana López M.)