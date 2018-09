Daniel Saboya Mayanchi, presidente de Fepiaur, de las cinco cuencas Amazónicas.

Señaló al referirse al tema de salud, una las prioridades de las cinco cuencas por contaminación petrolera”.

Indican que propuesta sobre salud intercultural ha sido rechazada. “Con lo que nosotros estamos afectados no es cualquier patología”.

Los diálogos se han dado en varios escenarios, sea en una comunidad indígena, en Iquitos, en Nauta, en Lima varias veces; y los representantes de los pueblos de las cinco cuencas expresan que muy poco han avanzado y que les niegan un presupuesto ínfimo, comparativo con las ganancias que generó para el país la explotación petrolera, y a ellos les tocó la peor parte: tener a no saben cuántos pobladores contaminados de por vida, y las consecuencias en la salud que ello genera.

“Todo lo que concierne las cinco cuencas hemos dado plazos, viajamos reiteradas veces a Lima, nos hemos reunido. Hemos presentado las propuestas en el tema de salud, priorizando dos temas con mucha urgencia: agua y salud. En agua ya tenemos algunos proyectos que no llega ni al 50%”, declaró visiblemente indignado el apu y presidente de FEPIAURK, Daniel Saboya Mayanchi.

“En el tema de salud, es demasiado y lamentable la deficiencia que ha demostrado este gobierno. Es una atención mala en salud. Entonces por ello hemos presentado nuestra propuesta que ha sido rechazada porque dicen que es exagerada”.

Precisó: “Lo que estamos pidiendo para las cinco cuencas hasta el 2021 es 400 millones de soles, para atención masiva y exclusiva como se merecen las comunidades que están afectadas por metales pesados. Tiene ese costo, y no es nada exagerado, lo exagerado es el presupuesto que ha salido y no se ha revertido a nuestras tierras, esto nos indigna, porque además nosotros no vamos a manejar este presupuesto, sino el sector Salud, pero sí con la participación activa de nosotros sobre la atención, pero el presupuesto lo van a manejar ellos”.

Explicó: “Necesitamos una atención permanente en el lugar de los hechos, no como hacen ellos a su estilo, se va una brigada, llegan y regresan, es una atención demasiado deficiente. Nosotros planteamos que la atención permanente se dé a través de la creación de anexos de puestos de salud con personal permanente y calificado.

Con lo que nosotros estamos afectados no es cualquier patología, son enfermedades que ya no tienen cura, son irreversibles. Eso debe entender todo el Perú y debe tener en cuenta el gobierno de turno. Por eso es que nosotros siempre pedimos una atención diferenciada, porque con cualquier doctor no vamos a poder atender estos temas.

El pueblo ya sabe que está afectado, lo que pide es una atención especial. Por eso la movilización ya ha empezado y las acciones vamos a estar empezando el día lunes, con el cierre del río, no nos queda otra. Necesitamos una decisión política en el tema de salud. Ya hemos trabajado demasiado tiempo sin resultados”. (Diana López N.)