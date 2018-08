Así lo declaró el Abog. Martín Tuesta Gómez, decano del Colegio de Abogados de Loreto.

Quienes no se pongan al día en sus cuotas están en inminente riesgo de ser inhabilitados.

El mencionado decano del Colegio de Abogados habló claro y fuerte respecto al tema. Lo hizo antes de ingresar a dialogar directamente con el presidente de la Junta de Fiscales de Loreto Dr. Alberto Niño de Guzmán, para ponerlo en autos de lo que viene ocurriendo con algunos (no todos) fiscales de ese distrito y de las acciones drásticas que asumirá el Colegio de Abogados.

“En marzo envié oficio al presidente de la junta de fiscales informando que había muchos fiscales inhábiles y para poder mantenerse en el cargo de fiscal, uno de los requisitos que exige la Ley de carrera fiscal; es ser abogado colegiado, habilitado.

Durante 6 meses he venido invocando y concientizando a que cumplan y en vez de mejorar ha ido empeorando. Hasta ahora (ayer) en la mañana había 50 abogados que desempeñan el cargo de fiscal y están inhábiles. Algunos se están acercando a regularizar su situación.

En mi directiva vamos a aplicar el Estatuto, el código de ética. Ellos para desempeñar el cargo de fiscal tienen que cumplir con ese requisito que establece la Ley, que es encontrarse habilitados. No es posible que un fiscal emita disposiciones, proveídos, realiza diligencias acusando a un ciudadano cuando él (fiscal) no cumple con la Ley y se encuentra inhábil.

¿Cómo es posible que el defensor de la legalidad no cumpla con el Estatuto de su Colegio, con los acuerdos que ha juramentado, que ha jurado cumplir fielmente y cumplir con sus deberes profesionales? Esto es escandaloso, grave y no lo voy a permitir por lo que estoy viniendo a hablar con el presidente de la junta de fiscales para que llame al orden a todos los fiscales.

Entonces de no haber respuesta yo lo que voy a emitir es una resolución declarándoles pasivos a los que deben más de 6 meses y separarlos de la nómina de abogados. En consecuencia, NO podrán ejercer la profesión de abogados. Así lo señala el Estatuto. Si en 3 meses no pagan y comienza el 4 mes están inhabilitados.

Acá tenemos a fiscales inhabilitados desde el año 2011 y de hace 4 o 5 años, eso no se puede permitir, es gravísimo. El pago mensual es de 20 soles y por el Fondo 10 soles, es decir, 30 soles. Pero esto no es por el pago, es por un sistema de control que se tiene que cumplir con la Ley, con los acuerdos del Colegio y fielmente con los deberes profesionales. Acá si no cumplen con sus propias normas ¿qué les pueden exigir a los ciudadanos?”, concluyó el decano del Colegio de Abogados.