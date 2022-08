Expresó una de las más conocidas trans de Iquitos.



Agregó que estaban de luto puesto que unos días antes habían matado a una de sus compañeras en la capital. Dio a conocer que en Iquitos cuentan con una oficina y a través de su organización protegen y capacitan sobre derechos humanos a 55 transexuales.

¿Qué diferencia entre ser gay y transexual?

-Dentro de la concepción LGTBIQ las compañeras trans son las más discriminadas. ¿Por qué? Porque las mujeres trans a diferencia de los compañeros gay, ellos siguen conservando su identidad masculina, pueden tener gusto por otro hombre, pero su identidad es masculina.

Los trans asumimos una identidad diferente, construimos nuestra identidad. Nuestros padres nos ponen unos nombres al nacer, pero no nos identificamos con esos nombres en el proceso, sino con un nombre diferente a nuestro género.

Hay muchos problemas legales, hay muchos obstáculos y barreras en el tema laboral, educación, incluso cuando vamos a votar. Hay barreras legales que limitan en ejercer a plenitud nuestros derechos. Los trans estamos expuestos a discriminación, a burlas todos los días. Desde que salimos de casa no falta alguien que se burla desde una esquina. Sufrimos constante violencia.

Son 55 beneficiados a través de nuestro proyecto. Algunos estilistas, cocineros, en esos rubros. Somos pocas las que trabajamos para una institución. Lo que se quiere es que se aprenda a visibilizar la agenda, en tanto a que hay un grupo poblacional que necesita atención.

En Lima acaban de asesinar a un trans, es un crimen de odio a causa de su identidad, estamos de luto. En Nauta, en Iquitos siempre hay violencia, es como si para el Estado nuestras vidas no valieran nada ¿y no sabemos hasta cuándo van a valer algo?