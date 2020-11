Es algo inaudito “buscan nulidad a la buena pro ganada lícitamente por nuestra empresa”

Asesor legal de empresa GEPSI SELVA S.A.C., Abog. David Perea Sánchez, hace grave denuncia sobre concurso público de Electro Oriente.

“Están utilizando artificios” al parecer para generar un desabastecimiento del servicio y por Contratación directa el Directorio autorizaría elegir sin proceso de licitación a otra empresa.



Mientras estamos en un contexto político social de lucha frontal contra la corrupción, parece que ciertos funcionarios no han entendido el mensaje de un giro hacia los actos correctos y se aventuran a situaciones que configuran delitos penales.

Se realizó un concurso público donde Electro Oriente S.A. ha solicitado la cotización a 15 empresas, se han inscrito 18 participantes y 4 empresas presentaron sus propuestas, en un proceso lícito supervisado por OSCE que hizo algunas observaciones que fueron superadas en su oportunidad por la propia Entidad, llegando al final del proceso de forma transparente.

Así se dio la introducción a la entrevista con el asesor legal de la empresa GEPSI SELVA S.A.C., Abog. David Perea Sánchez, quien con una copia del contrato ganado y la denuncia fiscal en mano reclamó por la actitud del gerente general de la empresa Electro Oriente, Ing. Martín Enrique Salazar Rojas, de negarse a entregar un ejemplar del contrato Nº 92-2020 debidamente firmado, para el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para las Instalaciones de Electro Oriente SA, debidamente ganada por su representada.

Es algo inaudito “el 24 de noviembre hemos suscrito el contrato, con presencia de notario público de Maynas Cesar Elí Villar Quevedo, acto realizado por invitación de Electro Oriente S.A. y que consta en un Acta Notarial, al haber ganado una buena pro totalmente lícita y transparente. Hemos acudido a Electro Oriente, en la fecha indicada por el Jefe del Departamento legal de dicha Entidad Abog. Billy Arévalo Sánchez, quien ante Notario declaró que el Gerente General no se niega a firmar y lo haría el 24 de noviembre a su retorno de Lima, siendo que en dicha fecha hemos acudido nuevamente con Notario Público a Electro Oriente y nos han alcanzado dos ejemplares del contrato con las visaciones y conformidades de los departamentos de logística, legal, administración, calidad y fiscalización, “hemos firmado el contrato y hemos dejado ahí para que lo firme el gerente general y se nos haga entrega en una fecha posterior”, detalló.

El asesor legal mostró también la hoja de ruta que siguió el documento del contrato para la firma y conformidad de los representantes de Logística, Asesoría Legal, Gerencia de Administración el 19 de noviembre y ese mismo día pasó a la Gerencia General cuyo titular no lo firmaba hasta ayer 25 de noviembre.

Indicó, que de acuerdo al contrato el inicio de actividades debería empezar al día siguiente de la firma del contrato, o sea ayer, “es por eso que hemos ido a la entidad nuevamente con notario público quien constató que el Gerente General se ha negado a recibirnos así mismo constató que hemos pedido el contrato debidamente firmado por parte de ellos y también se nos ha negado la entrega de dicho documento”.

Sin embargo, “ya tenemos conocimiento del interior de Electro Oriente están utilizando artificios ilegales y sin sustento a fin de buscar una nulidad a la buena pro de este concurso lícitamente ganado por nuestra empresa”.

Señaló, que existiría presión por parte de un miembro del Directorio que presuntamente habría enviado un correo electrónico al Gerente General pese a no tener facultades ejecutivas, en el cual viene presionando por la nulidad del contrato, hecho que estarán denunciando ante la prensa nacional y FONAFE.

“La intensión precisamente sería para que sea el Directorio que en su momento efectúe un acuerdo de desabastecimiento inminente del servicio de vigilancia, y una vez declarado este desabastecimiento el Directorio tenga la libertad de autorizar la contratación directa de una empresa, sin ningún proceso de licitación”.

Acotó que este tipo de artificios está tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 241 como un delito. “Existen también otras irregularidades que lo hemos denunciado el día de hoy (ayer) ante la Fiscalía de turno”.



Denunciaron ante la Fiscalía de Turno al Jefe de Control Interno de Electro Oriente, Harvey Panduro, “quien sospechosamente ha ido a incautar abrupta e intempestivamente nuestra documentación para la firma de contrato, pese a haber dado dos días de plazo a la Unidad de Contrataciones para que le entreguen la documentación que hemos presentado para la firma del contrato. Ha ido a interferir irregularmente para que logística no pueda evaluar nuestra documentación y no se suscriba el contrato”.

Perea Sánchez, refirió que presumen que se busca dejar sin efecto la buena pro para que sea favorecida otra empresa del entorno del Directorio. “Existen muchos delitos que estamos verificando, por lo pronto acá hay una omisión y rehusamiento de actos funcionales por parte del Gerente General, una demora ilegal en el cumplimiento de sus funciones, hecho que está tipificado en el artículo 377° del Código Penal. Vamos a denunciar en todas las instancias estos hechos, así mismo vamos también a denunciar el presunto traslado irregular del expediente de contratación fuera de Electro Oriente hacia un domicilio ajeno a Electro Oriente el día sábado 07 de noviembre en horas de la mañana, con el cual se demostraría las presuntas intenciones del Gerente General para buscar artificios ilegales para quitarnos la buena pro del proceso”; así mismo en la denuncia mostrada a este diario estarían pidiendo incautación de las computadoras de las áreas involucradas, el levantamiento del secreto de las comunicaciones y de los correos institucionales. (DL)