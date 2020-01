“Es algo absurdo que alguien quiera pelear para que no se construya este mercado”

Waldir Arévalo Silva, secretario general del interior del mercado Modelo.

Para el dirigente Waldir Arévalo Silva, secretario general del interior del mercado Modelo, la construcción de este centro de abastos de hecho generará una etapa de incomodidad por mejorar las condiciones del lugar donde se ubican sus puestos de venta.

“Yo le pongo un ejemplo, si en un barrio no hay pista, es de tierra, y se consigue hacer de concreto con desagüe y la pista, lógicamente que hay incomodidad, si tienes tu vehículo no vas a poder sacar, el barro y otras cosas, pero al final viene el beneficio. Y acá al final los vendedores, los compradores, van a tener un mercado como se merecen”, señaló.

Explicó que “es una forma que nosotros como vendedores también queremos tratar mejor al cliente, que los clientes vengan acá. Están disminuyendo los compradores, hay centros comerciales que se están abriendo y hasta venden a menos a precio que nosotros”.

El dirigente Arévalo Silva se inclinó a los gustos del público. “Entonces qué prefiere la gente, se va a un sitio limpio, ordenado, donde los ambientes son seguros como cuando llueve. Y nosotros acá estamos mal, usted huele ahorita ¿feo no? Es algo absurdo e ilógico que alguien quiera pelear para que no se construya este mercado”.

El Mercado Modelo tiene 11 sindicatos de los vendedores tanto del interior como del exterior del local. Hasta el momento el Plan de Contingencia está listo para que se ponga en marcha. “Todos estamos de acuerdo con la construcción del mercado y la ciudadanía en general, mire, estamos usted y yo parados sobre la basura ¿Le parece bien?”

Agregó que no están dispuestos a esperar uno, dos o tres años más para que se haga esta largamente esperada obra, “porque se sabe este dinero del Estado no vamos a estar devolviendo y pidiendo otra vez”, en trámites interminables y con el riesgo que no se vuelva a dar.

Respecto a las observaciones al proyecto de la obra del mercado Modelo, indicó que se reunieron con representantes de la Contraloría, donde les dijeron que una de las observaciones fue el Plan de Contingencia, pero los mismos que se oponen a la construcción del nuevo mercado, también obstruyen que se haga el plan de contingencia. Es una extraña contradicción. “Hay, al parecer, intereses oscuros porque llegan hasta a amenazar a la gente.”

En la reunión con la Contraloría se habló que las observaciones son subsanables, como el saneamiento físico, “pero para que esto se realice todos debemos estar afuera del local y dejar las calles del alrededor libres de puestos de ventas, pero esto también impiden que se haga los que se oponen a la construcción del mercado, pero también dicen que no están en contra. Total absurdo.” (Diana López M.)