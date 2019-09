“Era una empresa privada que en realidad vino a hacer negocios”

Expresó la gerente de Desarrollo Social del gobierno regional, Lic. Leonor Espinoza.

Aclarando el tema de la supuesta ONG que sacó adelante el “Tours de empoderamiento de mujeres”.

El mismo que se desarrolló el último sábado en las instalaciones del Pardo. Se habían proyectado a 300 mujeres y no asistieron ni 50. Por lo que el organizador dio a entender que se debía a que las instituciones públicas, entre ellas la gerencia de desarrollo del Gorel, no habían colaborado en ese objetivo.

La gerente de desarrollo social, salió a los medios a dar su versión.

“En verdad la persona que ha convocado es un empresario, es una empresa privada, no ONG. Inicialmente vino al gobierno regional a ofrecer para hacer la actividad en el marco de empoderamiento de la mujer, y eso no se hace en un día, ese tema que es tan importante, es todo un proceso.

Él ponía condiciones como que le diéramos carpas, convocar nosotros, dotar de la parte logística. Cuando hicimos dos consultas en asesoría legal para ver qué tanto se podía dar el apoyo social, nos dijeron que era una empresa privada, que no podían estar pidiendo tantas cosas, logística. Hablaban incluso de sustento de stand a dos mil soles, un negocio para ellos.

Lo que iban a hacer en Iquitos, era como un piloto. Para ello convocaron a Raquel Salcedo, una profesional loretana que ahora está en Lima, trabajó en la Cámara de Comercio. Ella vino para algunas reuniones, pero luego la discriminaron, la sacaron del famoso club de empoderamiento cuando ya había hecho contactos con algunas municipalidades. La maltrataron.

Nosotros ofrecimos algunas facilidades, pero ellos no quisieron, querían logística. Incluso el Ruc de su empresa no está activo. En realidad, ellos vinieron para hacer negocios, son una empresa privada, entonces no se les puede dar toda la logística. Una vez que sacaron a Raquel Macedo, ya no se acercaron al gobierno regional.

Igual querían que se diera a nombre del gobierno regional los Certificados. No podemos asumir ello porque no había un trabajo responsable, articulado”, puntualizó la gerente.