Equipos UCI deshabilitados mientras pacientes esperan con angustia por una cama

Ventiladores mecánicos, bombas y accesorios de camas UCI inhabilitadas esperando recurso humano que puedan activarlas.



El diario “La Región” pudo ingresar al departamento de UCI del hospital regional de Loreto. Conmovedor por cierto el observar a varios pacientes ahí tendidos boca arriba o boca abajo, llenos de chupones en el cuerpo, con las famosas mangueras de intubación en la boca. Desmayados, casi muertos. Casi.

Porque la luz de volver a la vida sigue marcando los números en los monitores que son chequeados de manera permanente por los profesionales de la salud ahí destacados. Pacientes que no tienen noción del vía crucis por el que están atravesando sus familiares para poder conseguir medicamentos que les permitan seguir en este mundo.

De lejitos se observa sobre las camas UCI a varias personas jóvenes, a otros adultos no muy mayores. A una paciente que gracias a Dios ha sido liberada de los tubos por su reacción positiva al tratamiento. Igual vemos a un paciente que contaba con toda la atención del equipo de profesionales de la salud a fin de poder limpiarlo y moverlo. Una labor especialmente riesgosa, que al final los funcionarios de salud no les reconocen, no les pagan puntualmente y eso es incapacidad.

Absurdo. Frente a las camas UCI operativas, en un pequeño cuarto están los equipos que conforman la habilitación de las camas UCI, totalmente inoperativos. Casi muertos, igual que los pacientes cercanos a ellos. Nadie les da vida a través de mayor recurso humano, esto por la falta del vil dinero que parece tan difícil de conseguir para ese objetivo y tan fácil de contar para contratos a personal administrativo de la actual gestión del hospital regional. Administrativos que no le salvan la vida a nadie.

Brevemente se conversó con el doctor Robin Mosnert Rengifo, uno de los mejores anestesiólogos del hospital regional que también se ha capacitado para trabajar en UCI.

Doctor todo este cuadro de UCI conmueve por lo que la persona está en ese trance finito entre la vida y la muerte, pero también indigna ver muchos equipos necesarios para habilitar más camas UCI, inoperativas por falta de recursos humanos…

-En febrero iniciamos esta jornada con 17 camas con ventiladores y 7 camas UCI, en total 24. Pero ahora solo funcionan 6 camas en uci extendida y 7 en uci permanente. ¿Qué ha pasado? Que no hay personal de enfermería. De qué sirve que tengamos más médicos si el médico no hace terapias, lavados, aseo, movimientos del paciente.

El médico solo no lo hace, es demasiado trabajo. Tiene que contar con un equipo conformado por enfermeros y técnicos, pero no hay su pago por eso han renunciado. Va a pasar lo mismo que antes. La primera ola nos agarró desprevenidos y murió gente. Ahora teniendo máquinas no contamos con más personal capacitado para activarlas, por lo que va a seguir muriendo gente.

Hay pacientes esperando y no podemos dar pase porque no hay donde ponerlos, las otras camas UCI siguen deshabilitadas. ¿La responsabilidad es nuestra o de la administración del hospital, del gobierno regional, de la dirección regional, de quién es? Los medicamentos se están acabando y tienen que comprar porque los familiares, pobrecitos, ya no pueden más.