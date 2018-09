Manifestó el consejero regional de Requena Aliardo Solsol, frente a un accionar inaceptable del sector salud.

Como es no haber capacitado a profesionales para que den uso a los equipos enviados para implementar la unidad neonatal del centro de salud de Requena, a fin que ahí se atienda a los niños prematuros o que nacen con bajo pese.

“Es incomprensible que sigan los equipos médicos en sus cajas cerradas habiendo tantos niños prematuros y bajos de peso que nacen en esta provincia. Me he acercado hasta el sub director de salud para decirle que necesitamos que se capacite a personal de lo contrario esos equipos se van a malograr por falta de uso. Todos esos equipos deben haber costado mucho dinero al gobierno regional por lo que no pueden estar perdiéndose”, habló Solsol.

De otro lado, dio a conocer que trataron sobre el proyecto de ordenanza que aprueba la estrategia regional de diversidad biológica y su plan de acción 2018 2022. “Se ha actualizado el instrumento de gestión que por última vez se había tratado en el año 2010, útil para la protección y producción de la biodiversidad que tenemos en la Amazonía.

En la sesión anterior se vio un tema que no nos quedó muy en claro por lo que hemos pedido que pase a la comisión de fiscalización para que observe bien de qué se trata y luego poder pronunciarnos. El documento lo firma el gobernador de Loreto donde se pide la prescripción administrativa de algunos presuntos delitos que se habrían cometido en la gestión del ex presidente regional.

Al consejo regional le compete hacer la prescripción, pero realmente es como si nos habrían hablado “en chino”, yo por lo menos no he entendido nada por eso se ha pedido que se estudie mejor y en la próxima sesión nos den a conocer cómo son las cosas”, puntualizó el consejero.