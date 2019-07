El soporte psicológico es muy importante en todas las etapas de la vida, así como el acompañamiento psicológico en la etapa escolar es primordial ya que es un momento clave que requiere orientación.

Los escolares sin equilibrio emocional no son capaces de adquirir conocimientos y se traduce en altos niveles de ansiedad, falta de autoestima, violencia y otras problemáticas en las relaciones sociales.

Ello ha señalado Diana Díaz Moreno, profesora de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). El 89% de colegios en el país no tiene psicólogos para los procesos de tutorías y convivencia escolar.

Según un informe de Contraloría que se realizó tras el operativo “Buen inicio del año escolar 2019” en 2,560 instituciones estatales de los niveles primaria y secundaria en el país. Además, en el 70% se identificó incidencias de convivencia escolar sin comunicación ni medidas correctivas.

Estas situaciones generan el riesgo de afectar aspectos de seguridad de los estudiantes: acciones de prevención de violencia escolar y tratamiento de casos de acoso entre estudiantes.

“La etapa escolar es un momento clave que requiere orientación. Actualmente este tránsito es mucho más complejo, sobre todo por la información que manejan los niños y adolescentes y más aún, por la influencia de las redes sociales”, refirió.

Agregó que ni los profesores ni los padres están preparados para manejar esta situación. El grado de influencia que se tiene sobre el pensamiento y el cambio de conducta de los jóvenes es significativo y aún no se conoce los efectos totales.

Importante es resaltar que en junio de 2018 el Congreso de la República publicó la ley 30797 (promueve la educación inclusiva), que modificaba el artículo 52 de la Ley general de educación 28044, y agregaba el artículo 62-A. Esta modificación obedecía al rol activo del psicólogo en las instituciones educativas escolares públicas.