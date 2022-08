Advirtió un poblador de esa localidad ante el concejo municipal de Maynas.

Se mostró indignado porque la municipalidad de San Juan y la de Maynas, dio visto bueno para que planta aumente su densidad a gran industria.

Y nadie se dignó en realizar talleres o hacer una consulta previa a la población.

Controversia que debe evaluarse y analizarse más a fondo, incluso Osinergmin debería entrar a tallar en el inminente peligro que correría Santa Clara al aumentarse la densidad mencionada a la empresa envasadora de gas.

De ocurrir algún siniestro inconmensurable, las autoridades informadas del tema, no podrán decir que no conocían dicha posibilidad. Ayer en la sesión del concejo municipal de Maynas, se presentó un dirigente de Santa Clara a exponer sobre el inminente peligro que corre toda la población en torno a la empresa envasadora de gas.

“Estamos muy preocupados porque las dos instituciones del Estado como la municipalidad de San Juan, en primera instancia y la provincial de Maynas han tomado decisiones sobre una situación muy peligrosa para el pueblo de Santa Clara. La de zonificar a gran industria a la empresa existente, a lo que actualmente está GLP Amazónico Sac.

Santa Clara es un pueblo emergente, cada uno ve su desarrollo. GLP Amazónico Sac, es la empresa mayor en el medio para abastecer de gas a todos los hogares de Iquitos y como Iquitos se está multiplicando por las invasiones que hay en el eje carretero, entonces la demanda aumenta.

En el año 2000, en la época de Fujimori, el ministro de energía y minas era Álvaro Rey, propietario de la empresa Amazon Gas, ve esa necesidad y sin consulta previa a nadie llegó con documentos a instalarse en el terreno colindante perteneciente antes a Joaquín Planas. Ahí se construyó la planta de gas en el año 2000.

Una empresa peligrosa. Hace un año hubo un incendio pegadito a su terreno, donde hay una ladrillera, eso causó conmoción en el pueblo, con baldes y todo se tuvo que apagar el horno porque está cerca de la planta envasadora de gas. Fue la fiscalía, los bomberos, la policía, pero nadie hizo nada por el pueblo de Santa Clara.

Hace 4 meses hubo un desperfecto en una tubería de la planta, los mismos trabajadores han salido a vociferar a la gente que apaguen las motos, apaguen su candela porque podría suceder una desgracia, felizmente se controló. Y nadie dijo nada.

Nos enteramos que en noviembre el nuevo gerente solicitó la zonificación, de densidad baja a densidad alta, a gran industria. Pese a que existe una ley que establece un mecanismo de cómo realizar a través de la municipalidad, la de San Juan, que es nuestro distrito, no comunicó a nadie y no ha cumplido la norma. La Ley dice que primero deben hacer talleres de socialización de lo que pretende la empresa.

Eso es una bomba de tiempo para nuestros moradores de Santa Clara. Ahora cuentan con 100 toneladas de gas, si se le da la densidad alta de gran industria (que ya le han autorizado), serían 100 toneladas más que van a venir. Eso se va a volver una “bomba atómica” para Santa Clara. No están cumpliendo con la Ley, ni se han dignado en decir cuál es el procedimiento.

Nuestra sorpresa ha sido que la municipalidad de San Juan ha aprobado por unanimidad la zonificación y el cambio de densidad. O sea, no les interesa a los que vivimos lejos. Nadie habla por el pueblo y de la desgracia que puede suceder.

No entendemos a los funcionarios de San Juan y Maynas en cuanto a que han aceptado a pesar que existe un informe técnico legal, el 09, que declara improcedente el cambio de densidad. La municipalidad de San Juan ha debido cumplir con algo fundamental como es la socialización para determinar la zonificación” habló indignado el ciudadano.

El regidor Tejeda, expresó:

“Las normas están ahí para cumplirlas. En la anterior sesión del concejo hemos aprobado la ordenanza municipal, hemos manifestado que el proceso no se estaba cumpliendo como debe ser. Ha debido haber consulta previa al pueblo, las autoridades no pueden hacer lo que les da la gana.

Hemos actuado de buena fe en base a la opinión que el abogado, asesor legal de la municipalidad, ha mencionado que es propiedad privada, por eso emitimos votos a favor. Pero creo que estamos a tiempo de recomendar que se haga esa consulta a la población y se haga una inspección. Se podría incluso formar una comisión de regidores para ver y que se actúe de acuerdo a lo que manda la ley” sugirió el regidor.

Opinó el asesor legal Mauro Reyes:

“En torno al cambio de zonificación se ha evaluado el tema legal, no el técnico. Es función del concejo municipal atender el trámite sobre el pedido de cambio de zonificación que haga cualquier vecino. Acá se dio la ratificación de lo decidido por la municipalidad de San Juan. También es función de Maynas ratificar ese cambio de zonificación” habló.

Mientras que el gerente de acondicionamiento territorial dijo que, en efecto, lo que hace Maynas es ratificar la ordenanza que dio el concejo. Y que, en cuanto a la consulta previa, eso debió hacerlo la municipalidad de San Juan. “Se ha cumplido para proceder en el cambio de uso debido a que Maynas es quien lleva el Plan de Desarrollo Urbano” mencionó.