Entregarán en asamblea reconocimiento de comunidad en Registros Públicos

Este domingo en asamblea a desarrollarse en el Monte.

Mientras que, de otro lado, grupo convoca a elecciones para elegir directiva.

Ambos hechos se han programado para este domingo 29 de setiembre. Una directiva presidida por Nara Sifuentes Paredes, (que no es elección de directiva) y la otra convocada por Juan Carlos Gálvez, anunciando elecciones para renovar la directiva de la comunidad campesina de San Juan. Ayer parte de la prensa quiso recoger la versión de JCG en su local electoral, pero uno de los presentes indicó que no era posible porque estaba por el poder judicial.

Mientras que Nara Sifuentes Paredes, presidenta transitoria de la comunidad campesina hasta que se convoque a elecciones una vez saneado el padrón electoral que según adelanto arrojaría unos 5 mil comuneros, sí estaba en el local de la comunidad declarando a la prensa radial, televisiva y escrita.

“Lo que daremos a conocer en la asamblea del día domingo que será transmitida en vivo por una radio local a fin que se escuche la voz del pueblo; es el reconocimiento ante Registros Públicos de las directivas que antes no estaban reconocidas.

Igual se dará a conocer el saneamiento del padrón, un punto que quedó en verse en la anterior sesión de la comunidad. Lo siguiente será quitar todas las potestades a Juan Carlos Gálvez, referente a nuestra comunidad campesina y darle a la nueva directiva facultades para poder seguir en el objetivo del desarrollo de la comunidad campesina”, mencionó.

Sin embargo, él convoca elecciones para este domingo ¿podría haber enfrentamientos?

-Según Registros Públicos, él fue presidente hasta 2015, pero se le sacó de la oficina general de la comunidad en el 2014. Estaba en registros hasta el año 2015, luego ya no representaba a nadie en la comunidad. Registros Públicos acaba de reconsiderar a las directivas no reconocidas que antes han venido trabajando acá.

En cuanto a qué si puede haber enfrentamientos, yo desde este instante estoy pidiendo a la fiscalía de prevención del delito para que cierre ese ambiente electoral. No hay sustento en esa convocatoria por lo tanto no se puede estar llamando para luego instar a la violencia entre nuestro pueblo. No hay legalidad.