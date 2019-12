Entierran restos de obrero de construcción civil

Familiares exigen justicia

Con una tenue lluvia que caía en la ciudad, el día de ayer en horas de la tarde, en el cementerio “Los Ángeles”, ubicado en la zona del mismo nombre, fueron enterrados los restos del obrero Jorge Simarra del Águila (49).

El cortejo fúnebre partió desde el local del Sindicato de Construcción Civil de San Juan Bautista. Desde este lugar con arengas y levantando la manos, sus compañeros y familiares le acompañaron hasta su última morada.

En el campo santo, la esposa, hijos y demás familiares protagonizaron desgarradoras escenas de dolor. En el lugar los familiares exigieron justicia y que esta muerte no quede impune.

“Queremos justicia, que no quede impune la muerte de mi marido, deja en la orfandad dos menores hijos y yo estoy gestando tres meses. Todo esto me duele, no es justo que lo hayan matado como a un perro, él era el único sustento de mi familia. Pido a las autoridades que den con los responsables de esta muerte, no me cansaré en clamar justicia”, dijo la esposa.

(C. Ampuero)