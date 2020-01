Entierran restos de iquiteña que murió en incendio de VES

Familiares exigen justicia y que su muerte no quede impune

En el cementerio “Jardines del Edén”, en San Juan, fueron enterrados los restos de Selene Isabel Marín Muñoz, quien fue una de las víctimas del incendio registrado en Villa El Salvador producto de la explosión de un camión que transportaba gas licuado.

En medio del llanto y del dolor sus familiares le dieron el último adiós. Compañeros del colegio y del instituto tecnológico en donde estudió también estuvieron en el sepelio.

Los restos de Selene Isabel fueron traídos del Lima el último domingo en horas de la tarde y fueron velados en su vivienda, ubicada en el pasaje 7 de Junio, por inmediaciones dela cuadra 19 de la calle Calvo de Araujo, distrito de Iquitos.

Los familiares de la infortunada optaron por no declarar y solo exigieron justicia y que esta muerte no quede impune. Como se sabe, la joven, quien tenía amenaza de aborto, había sufrido quemaduras en el 95% de su cuerpo a causa de la explosión, que también ha dejado a más de 40 personas heridas. Marín Muñoz, de 22 años de edad, estaba internada en el hospital Guillermo Almenara, donde murió junto al feto, a las 11:20 de la noche del viernes 24.