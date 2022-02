Señala el líder indígena Daniel Saboya, agregando que por esa enseñanza es que luego vienen los errores.



El dirigente estará este lunes al lado de la directora de educación y funcionarios de la UGEL Maynas, quienes harán la entrega oficial de mochilas con cuadernos, lápices y colores para los alumnos de las comunidades del bajo Corrientes.

“La federación del bajo Corrientes ha firmado un convenio con la dirección de educación y la Ugel Maynas para tocar el tema de educación de manera general. No somos una organización que se cree luchadora y que solo aparece cuando se dan contratos de los docentes. No es así, vemos el tema de la educación de manera general.

En ese punto, hay algunos alcances y donaciones de la dirección para entregar estos kits escolares a la zona del bajo Corrientes. Hacemos un llamado al Sutep, a las organizaciones para que no solo salgan a hacer bulla en el marco del proceso de contratos de maestros.

Se debe tocar el tema de educación de manera integral, incluso evaluar al ministerio de educación porque todo nos imponen desde la capital. Y nosotros no podemos estar obedeciendo y obedeciendo frente a lo que no se adapta a nuestra realidad y cultura.

Hay temas fuertes de educación que nosotros venimos trabajando firmemente para enfrentar al gobierno central a fin que deje de imponernos la enseñanza que no concuerda con nuestra realidad. Por eso es que luego hay errores y fallas. Al final nos terminan echando la culpa, cuando ellos son los que tienen la responsabilidad.

Hay que buscar la unidad para que haya más plazas, pero también para que haya más Ugeles. En otras regiones de la costa y sierra, en pequeñas regiones tienen más de 15 a 20 Ugeles. Acá en una provincia solo hay una Ugel. Esos temas deben mejorar en nuestra educación desde la raíz, no pelearnos entre nosotros, perdiendo el tiempo.

Hacemos un llamado a la unidad para arreglar el problema profundo de la educación de manera general, no solo en la época de contratos” habló Daniel.

Agregó que el día lunes, las autoridades de educación, también harán entrega de las resoluciones de los contratos de los maestros que irán al bajo Corrientes. A los que también se les brindará capacitación de manera inmediata a fin que vayan con mayor conocimiento a la zona.

“Así como estamos repotenciando los puestos de salud con atención intercultural, así queremos potenciar el tema de educación en la zona del bajo Corrientes” finalizó el dirigente.