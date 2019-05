“Enemigos quieren hacerme daño estando ellos en presuntos actos de corrupción”

Respondió el Dr. Luis Gabriel Godoy Pérez, actual gerente de la Red de EsSalud Loreto.

En réplica a lo publicado el día de ayer en este mismo medio de comunicación, respecto a la denuncia de salida indebida de medicamentos de alto valor de ese hospital a través de atenciones “fantasmas” a pacientes que ya habían sido atendidos con anterioridad.

“La denuncia del tema fue generada en la gestión anterior de Luis Celis Escudero, la denuncia no solo de un trabajador de la institución, sino contra varios”, señaló agregando que todo tiene un trámite administrativo y todo trabajador tiene derecho a la debida defensa.

Como “Presentar sus descargos, no solo del QF Carlos Calloapaza, sino de la doctora Seoane, entre otros. Hay una cantidad de trabajadores de acá, una vez que se termine el informe de OCI por el asunto de Hemodiálisis, habrá otros profesionales envueltos en procesos, todo sigue su curso.

Muchos de ellos llegan a tener denuncia ante el ministerio público y el poder judicial. La denuncia publicada fue otorgada en diciembre del año pasado por el Dr. Celis Escudero. Sigue su curso, así demoran las investigaciones. Yo no puedo decir que separen a los trabajadores porque yo no determino eso. Primero tienen que hacer sus descargos correspondientes de acuerdo a ley. El caso del químico farmacéutico también está en el ministerio público.

Sé que hay en la institución un proceso y la secretaría técnica es la que debe definir, acumular todas las pruebas. Se debe dar celeridad no solo a un caso, sino a todos los casos. Que vengan los resultados entonces podré tomar acciones al respecto”, afirmó Godoy.

De otro lado, asegurados se quejan que no hay neurólogo desde hace semanas ¿es así?

-Es real porque hay un problema acá que muchos especialistas no quieren venir a la selva, ya que el desplazamiento es por vía aérea, no es muy rentable brindar servicio acá. Se están haciendo las convocatorias y no se presentan, pero estamos tratando de dar pronta solución a ello.

¿Y qué acciones están tomando ante el fuerte informe de Contraloría de la República que detalló todos los hechos negativos al interior del Hospital III Iquitos EsSalud?

-Justamente la presidenta ejecutiva de EsSalud nos llamó para ver ese tema, y ver el asunto de las compras. Ya hemos obtenido 80 camas nuevas, falta completar 115 camas. Hay una brecha de ecógrafos contamos con equipos que ya tienen 10 años de antigüedad. Estamos gestionado muchas cosas.

Lo que pasa es que detrás de todo esto tengo enemigos comprados, muchos que han estado envueltos en los probables actos de corrupción y no me quieren, así que por eso tratan de dañarme. OCI terminará mañana (miércoles) sus auditorías, no puedo asegurar cuántos son los involucrados, pero al parecer están nefrólogos, administración, logística, personal.

El pasado 10 de mayo se optó por resolver el contrato con las empresas que venían dando el servicio. Temporalmente para diálisis de 80 pacientes se está trabajando con la clínica “Reno” (ubicada en la curva de Moronacocha). Pero no es que nos quedemos con ellos, ya se está proyectando para impulsar dentro de poco el proceso de Licitación a fin que se brinde el servicio de hemodiálisis de manera pronta.

En mi gestión he sacado al jede de administración que se resistía, al jefe de logística y recursos humanos. Al QF Carlos Calloaspaza, no lo puedo retirar porque él es trabajador y se le sigue todo un debido proceso, tiene derecho a la defensa.

Se trata de decir que lo estoy protegiendo y yo no protejo a nadie, cada uno debe resolver sus problemas. Sí lo conozco a Calloapaza, porque hicimos doctorado y maestría juntos, pero eso no tiene nada que ver con la gestión.