Encuentran sin vida a septuagenario

En el interior de una quinta

Al ver que no salía, los administradores de una la quinta tuvieron que sacar el duplicado de la llave para ingresar a una de las habitaciones que rentaba a sus inquilinos, para ver cuál era el motivo que no salía a la calle.

Cuando se acercaron a la habitación se dieron con el macabro hallazgo, un hombre de 72 años identificado como Benjamín Pérez Jiménez, yacía muerto en el piso.

Este lamentable hecho ocurrió en la calle Alzamora N° 1059, del distrito de Iquitos. Los vecinos del lugar se mostraron sorprendidos por este hallazgo. Según algunos testigos, el hombre vivía solo en dicha quinta. Se supo que no tenía familiares en Iquitos y que los únicos que tenía, se encuentran en la ciudad de Lima.

Hasta el lugar llegó personal policial para constatar el hecho. Posteriormente hizo su aparición el fiscal de turno, junto a los médicos forenses, quienes hicieron el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central para la necropsia de ley.

Hasta el cierre de edición se desconocía el origen de la muerte del infortunado. (C. Ampuero)