Encuentran restos de menor que murió ahogado

Padre de la víctima protagonizó desgarradoras escenas de dolor

Tenía la fe que le encontraría con el objetivo de darle cristiana sepultura. Tito Chávez Pérez de 61 años de edad, dejó a un lado las celebraciones por fiesta de San Juan, para buscar intensamente a su hijo, que el último 23 de junio había desaparecido en aguas del río nanay, en el balneario de Santo Tomás.

Fue el día de ayer cerca de las 3:30 de la tarde que personal de salvataje de la Policía Nacional del Perú y buzos de la marina de guerra, lograron dar con los restos de Nict Chávez Bardales (15), qué fue encontrado a unos metros de dónde desapareció.

El profesor Tito Chávez al ver que su hijo era sacado de las profundidades del río, protagonizó desgarradoras escenas de dolor.

MENOR SE ESCAPÓ DE SU CASA CON SUS AMIGOS

Según contó Tito Chávez, padre del menor, su hijo se escapó de su casa en compañía de tres de sus amigos, los mismos, quienes le acompañaron para darse un chapuzón en el balneario de Santo Tomás.

Cuando sucedió la tragedia, fue su amigo quién llegó a su casa para darle la trágica noticia a su señor padre.

“No sé en qué momento salió de mi casa, estaba con dos amigas y un amigo. En ningún momento pensé que se iban a ir a bañarse. Lamentablemente las cosas se dieron así y ahora sufro la partida de mi menor hijo. Me duele todo lo que estoy pasando. Estábamos a punto de realizar todos los preparativos para la fiesta de San Juan. Incluso ya había conversado con mi hijo que iba hacer. Pero la desobediencia nos jugó una mala pasada. Me duele que ahora yo está enterrando a mi hijo y no él, a mí”, dijo entre lágrimas el profesor Tito Chávez.

Tras varias horas de espera, hasta el balneario de Santo Tomás llegó personal del ministerio público, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central. Los restos del adolescente vienen siendo velados en su vivienda, ubicada en la zona de Pampa Hermosa. (C. Ampuero)