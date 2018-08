Diligencia fue realizada por la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito y la Fiscalía Anticorrupción

En mérito al Acta Fiscal de Denuncia Verbal presentada por José La Torre Acho, el fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Loreto, Abog. Samuel Eduardo Reyna Guzmán, intervino las Oficinas de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, por el presunto hecho de elaboración de propaganda electoral del candidato a la Alcaldía de la Provincia de Maynas y actual alcalde del mencionado distrito, Francisco Sanjurjo Dávila, por el movimiento político “Movimiento Esperanza Regional Amazónica-MERA”.

Durante la diligencia, quien estuvo presente fue el jefe de la Oficina de Información y Comunicación de la comuna mencionada, Dino Soria Vásquez, a quien los representantes del ministerio público explicaron el motivo de la diligencia, quien además autorizó el ingreso a dichas oficinas; donde procedieron con la revisión e inspección de las máquinas en las Oficinas N° 01 y 02, a cargo del Analista de Informática del Ministerio Público, quien encontró en una de las máquinas de la Oficina N° 02, el archivo en formato Word conteniendo propagandas electorales que se denuncia. Sobre este hallazgo, el jefe de imagen de esta comuna dijo que el video entregado como denuncia no se registró en ninguna sede municipal, pero sí reconoció que se encontró diseños de candidatos en una computadora que habría sido ingresado mediante el sistema de redes de cómputo.

Seguidamente, el fiscal de Prevención de Delito puso en conocimiento a la fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, Abog. Kely Quispe Ceras, con la finalidad que proceda conforme a sus funciones y atribuciones. Es decir, los representantes del ministerio público lacraron uno de los CPU de las oficinas de imagen, el cual será objeto para las pericias informáticas.

Las investigaciones esclarecerán si se elaboraba propaganda electoral del candidato a la Alcaldía de la Provincia de Maynas y actual alcalde del mencionado distrito, Francisco Sanjurjo Dávila. Sin embargo, otro hecho que generó polémica, fue que la alcaldesa encargada de la comuna de San Juan, Amanda Sevillano, fue fotografiada, aparentemente, haciendo proselitismo político a favor de Francisco Sanjurjo, quien además habría estado usando un vehículo de la comuna de San Juan, sobre esto la alcaldesa encargada dijo que sobre las fotos que tomaron del vehículo no es verdad y que el carro no pertenece a la municipalidad distrital de San Juan y que no estuvo haciendo proselitismo político en horario de trabajo.

Las investigaciones esclarecerán si se usaba las computadoras del municipio de San Juan para elaborar propaganda electoral a favor de Francisco Sanjurjo y solo la señora Amanda Sevillano sabrá, si hizo o no proselitismo político a favor de del alcalde con licencia en horario de trabajo.

(C. Ampuero)