Fueron encontrados en precarias condiciones. Cinco menores de edad viven en extrema pobreza y en condiciones deplorables.

Fueron los vecinos de la calle San Luis, ubicada en el asentamiento Humano Santa Rosa en el distrito de Belén, quienes dieron a conocer este caso social de estas personas que viven sin las condiciones mínimas del caso.

A decir de los vecinos del lugar, esta familia no tiene ni para llevar alimento a sus bocas, teniendo en cuenta que el padre se encuentra sumido en el alcoholismo y la madre viene sufriendo una enfermedad terminal.

Los menores que fluctúan entre 1 y 12 años de edad, tienen que verse obligados a salir a las calles y a pedir a los vecinos un plato de comida.

Los moradores del lugar efectivamente les brindan la ayuda del caso, pero ellos mismos indican que no va a ser posible apoyarles todos los días, ya que cuentan con un padre y una madre que pueden velar por ellos.

Los vecinos del sector solicitaron a las personas de buen corazón y a las autoridades que tomen cartas en el asunto, para poder ayudar a Elsa Grández Ríos de 30 años de edad, madre de los cinco menores que viven en una extrema pobreza.

(C. Ampuero)