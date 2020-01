“En todo el Perú hay falencias, pero aquí hay una crisis muy fuerte en el sector salud”

Expresó el Dr. Godofredo Talavera Chávez, presidente de la Federación Médica Peruana.

Quién al lado de reconocidos médicos de Loreto, ingresó a un diálogo con el gerente general del gobierno regional.

Al parecer, el médico Talavera Chávez, ya tenía una radiografía nítida de lo que viene pasando en los principales hospitales de Loreto y de la carencia grande de especialistas en ellos. Entre otras falencias que vuelven insostenible el sector desde hace años.

“Hay una crítica y profunda carencia de especialistas en Loreto, además es comprensible que varios se hayan ido porque les tenían una deuda aproximada de 9 meses. Mínimo debe haber cinco médicos para hacer intervenciones en áreas claves y no los hay.

Hay cinco salas de operaciones en el hospital regional y entiendo que hacen únicamente operaciones de emergencia, no las programadas. Incluso emergencias como una apendicitis que debe operarse de inmediato o máximo en 24 horas, a veces se extiende”, habló el dirigente médico.

¿Y usted debe visitar otras regiones del Perú, cómo está el sector en ellas?

-Hay muchas falencias en todo el país, pero aquí hay una crisis muy fuerte. Acá la accesibilidad es limitada, se hace por vía aérea. Acá se llega al extremo que no hay lo mínimo, que es el recurso humano. Se podría prescindir de algunos análisis o pruebas, pero jamás se puede prescindir del recurso humano.

En realidad, esperamos una pronta solución. Señalan que están en diálogo con el MEF y el ministerio de salud. Nosotros invocamos al presidente para que solucione la crisis de manera sostenida, no momentánea. Al parecer no se ve una voluntad grande de parte del gobernador para solucionar todo esto.