“En todas las instancias judiciales le hemos ganado a Petroperú”

Expresa Rolando Macedo Macedo, propietario de Naviera Fluvial “Morochita” SRL.

A quien Petroperú acusó hace pocos días de estar obstruyendo la planta de captación de agua que tiene en la zona.



Agregando que de haber alguna contingencia importante en la planta de ventas de hidrocarburos en Punchana, la empresa no podría jalar el líquido vital para mitigar la emergencia. Versión que alarmó a buena parte de los ciudadanos de Iquitos, mucho más a los vecinos de la mencionada planta.

Sin embargo, ayer se pudo llegar directamente a la zona donde está ubicado el puerto de la “Morochita” (Masusa), donde encontramos al propietario Rolando Macedo Macedo, quien de inmediato expresó que su abogado estaba redactando cartas para ser enviadas al diario, como a la empresa Petroperú a fin de aclarar el panorama.

“Petroperú tenía un terreno a orillas del río Amazonas que antes pasaba por acá (río Itaya), pero que fue erosionado y eso lo sabemos todos los que tenemos más de 40 años. En esa época Petroperú perdió su propiedad debido a la erosión. Yo estoy acá desde el año 2009. La planta estaba más al fondo (hacia el río), incluso esto no era tierra, nosotros levantamos la rasante” recuerda y aclara Macedo.

¿Y por qué entonces esa planta de captación de agua de Petroperú permanece en medio de su terreno?

-Desde diciembre del 2020 ya ha debido salir. Lo real es que aún no le he solicitado que salga, mientras no me haga problema puede permanecer ahí. Aún no le he dicho que salga pese a que he ganado en todas las instancias del poder judicial, incluso en la instancia última que es la Corte Suprema de Justicia.

Desde diciembre de 2020 estamos aptos para hacer el lanzamiento de Petroperú de mi terreno. Acá tenían como dos almacenes rodantes, yo he tenido que sacarlos y ponerlos afuera y ellos hasta ahora no se los llevan.

No está en mi mente en este momento el sacar la planta de captación de agua, pero sí les haré conocer con una carta la realidad que me favorece. Mire nomás cómo está su hidrante, todo abandonado. Ahora salen diciendo que estamos obstruyendo la planta ¿de qué manera? Que lo demuestren.

Papeles que hablan.

Existe un acta de entrega de terreno (7 de noviembre de 2020) firmada por el representante de petróleos del Perú SA Erickson Arévalo Torres, como agraviado y por la otra parte Naviera Fluvial Morochita SRL representado por Rosa Alicia Arévalo García, como denunciada, asistida por el abogado Omar Sánchez.

Donde señalan que se han reunido para dar cumplimiento a la Resolución 15 del 23 de noviembre de 2020 y Resolución 16 del 4 de diciembre de 2020, Expediente 01647-2017-94-1903-JR-PE-02, del 2do. Juzgado Penal de Investigación preparatoria sede central; donde la agraviada Petróleos del Perú, procede a hacer ENTREGA del Predio ubicado en el margen izquierdo del río Itaya, calle 17 de Octubre, sector norte de Iquitos, colindante con la Cía Mario Da Costa.

También existe la resolución 15 del 23 de noviembre de 2020, en donde la jueza Erika Iberico Vega, ordena a la empresa Petróleos del Perú-Petroperú, qué en el plazo de tres días de notificado con la presente resolución, CUMPLA con DEVOLVER la posesión del inmueble (2,006.29 m2) que le fue entregado en calidad de administración provisional. “Bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de remitir copias al ministerio público por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad”, manda la jueza.

Incluso existe un documento del 25 de noviembre del 2020 firmado por el abogado de Petroperú, Miguel Ángel Girbau Flores, en donde indica al juzgado que mandó devolver la posesión del predio, que le señalen fecha y hora a fin de llevarse a cabo la diligencia de Levantamiento ordenada. Por lo que más adelante se hizo lo propio contando con el acta líneas arriba mencionada, en señal de cumplimiento del mandato judicial.

Finalmente, existiendo la Notificación 18593-2020-SU-PE sobre el recurso de CASACIÓN ante la corte suprema de justicia, los magistrados resolvieron declarar inadmisible el recurso excepcional interpuesto por la parte agraviada Petróleos del Pereú SA. Confirmando la resolución emitida por la sala penal de apelaciones de Loreto en la que declaró fundado el sobreseimiento en la investigación, a favor de Rolando Macedo Macedo y la empresa Naviera Fluvial Morochita SRL.

En lo que sí no parece estar de acuerdo la empresa petrolera, es en la resolución cuatro del 0nce de mayo de 2021, en torno al pago de costas por el recurso, entre ellas los 40 mil soles de honorarios para el abogado. Por lo que el juzgado dispuso declarar fundada la observación formulada por parte del abogado de Petroperú, solicitando a la naviera fluvial Morochita, cumpla con lo señalado en el tercer considerando. (LMHL).