“En Saramurillo hay un técnico para atender la salud de 700 familias”

Expresó la consejera regional Janet Reátegui, quien estuvo visitando la zona.



Recorrió una parte de Loreto Nauta acompañada de la directora de esa UGEL, confirmando una vez más el abandono del sector salud en que están sumidas muchas comunidades al interior de esta región. Además, de comprobar la corrupción que siguen cometiendo algunos trabajadores del sector educación con el presupuesto que envía el Estado para el mantenimiento de infraestructura escolar.

“Hemos visitado 8 comunidades, entre ellas San Roque, donde el director ha hecho trabajar a los padres de familia para sacar el presupuesto de mantenimiento de infraestructura escolar y luego ha dejado abandonado todo. Eso es grave. El recurso que le han entregado no se refleja en la obra hecha ahí.

Tanto dinero que desde hace años el Estado entrega para ese objetivo, para mejorar las condiciones en que estudien los niños y no se está ejecutando bien. Eso no debe continuar, no es la primera vez que pasa y ya estamos cansados de presenciar ese tipo de malas acciones desde hace 8 años” mencionó Janet.

De otro lado, también dio cuenta del sector salud en Saramurillo y Saramuro. “Encontramos un centro de salud en total abandono, no pude ser que en esos lugares se registre más de 40 años de explotación petrolera y sigan totalmente abandonados.

En los centros no se encuentran medicamentos, ambientes adecuados y menos a profesionales. Hemos encontrado a un técnico en salud para atender a 700 familias ¿cómo es posible eso?

En donde dice hospitalización no hay ni una cama, donde dice farmacia no hay medicamentos, donde dice sala de partos, no hay nada. No hay presencia física de profesionales de la salud y menos infraestructura que preste garantías para una atención adecuada” remarcó.

¿Y no sería hora que empiecen a pedir la renuncia del gerente de desarrollo social del gobierno regional?

-Acaba de estar acá (consejo regional) y he expuesto todo lo que pasa. Más del 50% de niños en la zona rural no están estudiando lo que va a elevar el indicador que siempre ha sido fuerte en Loreto, del embarazo precoz.

¿Por qué? Porque no tienen dónde estudiar, donde hacer actividades que los lleve a proyectarse a un futuro diferente. No tienen otras posibilidades de desarrollo, en zona rural siempre es peor la situación. El gerente de desarrollo social ha dicho que se reunirá con los directores de Ugel para ver cómo ir cambiando ese panorama gris.

Este lunes habrá una reunión en el consejo regional donde se buscarán estrategias porque la pandemia no nos puede dejar de brazos cruzados. Hay que trabajar a favor de los niños de la zona rural, se tiene que preparar todo para el año que viene.

Deseamos impulsar el proyecto “peque-buses” en toda la región, todo depende de un presupuesto para que se impulse de manera sostenida. En la próxima sesión me parece se verá el presupuesto del próximo año. Hay que hacer algo de manera urgente, no podemos permitir que la educación en Loreto, siga en los últimos lugares.