En pandemia gobierno regional construye nuevos ambientes en terrenos de Petroperú

Aún no se conoce qué oficinas funcionarán al lado de la puerta principal de esa institución.

En alguna oportunidad sería bueno conocer quién es el asesor del gobernador regional en este tipo de asuntos. Que parecen simples, pero no lo son.

Mientras que muchos comuneros indígenas tienen que “fabricarse” mascarillas de cáscara de plátano para no contagiarse del letal virus que sigue estremeciendo la salud de los loretanos (más al interior de la región), en el gobierno regional sacan presupuesto para construir nuevos ambientes.

¿Cómo así logran sacar dinero fácil para esas construcciones innecesarias en estos instantes de dolor en todos los hogares de Loreto? ¿Hacer nuevo local cuando ahora sobran los ambientes y quizá sobrarán hasta el próximo año debido a que muchos no irán a trabajar y harán trabajo remoto por seguridad?

Y otro punto, desde hace años en esos terrenos que aún pertenecen a Petroperú, se vienen construyendo ambientes sin ton ni son. El último fue un prefabricado, cuya obra Fernando Meléndez le entregó a su cuñado Cirilo Torres Salinas (ex regidor de Maynas), para que lo levante. Todo en el marco de la Navidad 2018.

Ahora no se conoce el constructor, pero es de extrañar y molestar a la población que en vez que la actual gestión regional dedique cada sol a menguar el virus mortal, estén gastando en ambientes innecesarios.

Finalmente, ayer se observó que cada vehículo que ingresa al gobierno regional tiene que ser desinfectado. Y eso, sí está muy bien.