“En pandemia el director de la UGEL Requena ha estado dando contratos irregulares”

Declaró el Prof. Juan Ríos Torres, secretario general del Sute base Requena.

También mencionó que el director de educación no ha debido nombrar al director de la Ugel Johnny García Panduro.

El Prof. Juan Ríos, pudo llegar a Iquitos desde Requena y entre sus primeras acciones, denunció al director regional de educación y al director de la Ugel de esa provincia, quien no estaría trabajando de manera transparente.

“En pandemia el director de la Ugel/Requena monitoreó desde Iquitos la entrega de contratos irregulares y eso es un delito. ¿Quién convocó? Es más, ni siquiera entregaron a profesionales de educación, sino a ingenieros, técnicos, dejando de lado a los maestros que habían conseguido una plaza. Ahora tiene que responder por esos contratos irregulares.

Además, a Johnny García, en pleno horario de trabajo, se le ha visto en otros lugares ingiriendo alcohol, hay varios testigos. Nosotros no podemos permitir ese tipo de actos inmorales de una autoridad que representa a la educación en la provincia. Me llama la atención que el gobernador y el director de educación Polansky Rodríguez, avalen a ese tipo de profesional con actitudes negativas”, habló el dirigente del Sute/Requena.

También dio a conocer que ha interpuesto una denuncia ante la fiscalía contra el director de educación y el director de la Ugel porque según el ministerio de educación el director de la Ugel de Requena, no debe ocupar ese cargo.

“El mismo profesor Polansky, hizo una consulta al ministerio de educación, ahora le han respondido, pero el director no hace el cambio urgente ¿Qué dice el Minedu? Señala que el cuestionado director ya no puede ser director designado en Requena, porque ya lo fue en Contamana de donde salió con denuncia por presuntos actos de corrupción.

Igual señala que en el marco de carrera pública magisterial, de la ley de reforma magisterial, se establece que las designaciones excepcionales, operan entre los profesores postulantes a los concursos que lograron superar la prueba única nacional, y evaluación de competencias.

El director ya fue adjudicado en Contamana, a quien le corresponde ahora es a algunos que postularon y no han sido adjudicados. Y sí hay profesionales en Requena, pero acá hacen uso y abuso con el respaldo de la gestión actual, de filas políticas de Mi Loreto”, concluyó el dirigente.