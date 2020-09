En operativo policía fiscal incauta zapatillas, gorros y discos reproducidos ilegalmente

Comerciantes inescrupulosos insistentemente intentan burlar cerco policial.



Una nueva intervención policial, permitió un positivo resultado a los agentes de la policía fiscal de la IV Macro Región Policial Loreto, el hecho se registró en inmediaciones del Km. 4.5 de la Av. Quiñones cerca del frontis de la Villa La Pedrera, logrando intervenir el vehículo mayor con placa de rodaje N° POA-695, en el cual transportaban varios bultos, por lo que entrevistando a Gilmer López Soria (36), quien manifestó ser el encargado del transporte perteneciente a la empresa de carga Señor de Los Milagros Cargo E.I.R.L, procediendo a la verificación del camión, encontrando en su interior 04 cajas de cartón color beige, conteniendo zapatillas y gorros que presentaban logo, signo y distintivos de marcas debidamente patentadas por terceros.

Asimismo, encontraron discos DVD, MP3, MP4, BLU-RAY, al parecer reproducidos ilegalmente, por lo que de inmediato, por medidas de seguridad al encontrarse en plena vía pública, para salvaguardar la integridad del personal policial interviniente y de la persona intervenida se procedió al traslado hasta las instalaciones de la Policía Fiscal con la finalidad de continuar con las diligencias de acuerdo a ley.

En dicha unidad, en presencia del intervenido procedieron al conteo total de la mercadería, los cuales ascendieron a 12 pares de zapatillas para damas y caballeros, los mismos que presentaban logo, signo y distintivo de la marca registrada Tommy Hilfiger, Reebok, Adidas, Gucci; 61 unidades de gorros para damas y caballeros, los mismos que presentaba bordados imágenes de series animadas Lola Bunny, Bob Esponja, Hello Kity, entre otros; y mil unidades de discos CDS. DVD, BLURAY, MP3 Y MP4, reproducidas ilegalmente (piratas), los mismos que no contaban con la autorización de la patente para su comercialización, procediendo a su incautación ante la presunta comisión de los delitos contra los derechos intelectuales – contra la propiedad, cuyo monto de lo incautado sería 9 mil 850 soles, cuyas investigaciones se desarrollan con participación del representante del Ministerio Público de la 2da. Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas. (C. Ampuero)