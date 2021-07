En operativo policía fiscal incauta prendas de vestir por más de 12 mil soles

Responsable de la mercadería será sometido a investigación la presunta comisión del delito contra los derechos intelectuales – propiedad industrial



Agentes de la policía fiscal de la IV Macro Región Policial Loreto, lograron intervenir a inmediaciones de la calle Abtao cuadra 4 en plena vía pública a Santos Rafael Inga More (39), quien transportaba varios sacos de polietileno a bordo de un vehículo menor – trimovil de pasajeros con placa de rodaje 5684-6L.

La intervención policial se produjo al promediar las 06:30 horas aproximadamente cuando los efectivos policiales realizaban patrullaje motorizado por diversos sectores de esta jurisdicción; Santos Rafael Inga More (39), fue informado sobre los motivos de la intervención policial, procediendo a la verificación de la carga, encontrando en una de ellas gran cantidad de prendas de vestir – zapatillas para caballeros los cuales presentaban logo, signo y distintivo de marcas debidamente patentadas por terceros, sin la documentación que acredite su legalidad.

En tanto, por medidas de seguridad al encontrarse en plena vía pública con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los policías intervinientes y del intervenido, fueron trasladados hasta las instalaciones de la policía fiscal con la finalidad de continuar con las diligencias de acuerdo a ley.

Fue en la mismo unidad policial en presencia del intervenido procedieron al conteo total de la mercadería haciendo un total de 23 unidades de prendas de vestir – polos, para caballero con logo y distintivo marca “Doo Australia, Fox, Gzuck y Nike”; 13 unidades de prendas de vestir – short para caballero marca “Under Armour, Doo Australia, Nike y Adidas”; 07 pares de sandalia para niñas con logo y distintivo de series animadas de “Sirenita”; 35 pares de zapatillas para caballeros marca “Nike, Puma, Adidas, Reebock y Under, los cuales no cuenta con la autorización de la patente para su comercialización, por lo que procedieron a la incautación ante la presunta comisión del delito contra los derechos intelectuales – propiedad industrial; los cuales ascenderían a un monto aproximado 12 mil 700 soles; cuyas investigación se desarrollan con participación del representante del Ministerio Público de la 3ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas.

(C. Ampuero)