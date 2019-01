Y clausuran locales y bares informales

Golpe a la informalidad. Varios bares informales que atendían a menores de edad en las zonas de la calle Yurimaguas con Próspero y avenida La Participación, en el distrito de Belén, fueron clausurados temporal y definitivamente.

Todo este resultado positivo se dio a través de un operativo inopinado en varios negocios nocturnos del distrito de Belén. Dicha diligencia se realizó desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada de ayer.

En dicho operativo participaron la Sub Gerencia de Comercialización y Policía Municipal de la Municipalidad distrital de Belén, los representantes del Ministerio Público de las Fiscalías de Prevención del Delito y Trata de Personas.

Durante la intervención las autoridades comprobaron que cuatro de esos bares no contaban con las normas administrativas legales, como no tener licencia de funcionamiento, expender bebidas alcohólicas en áreas públicas, ingreso de menores de edad, contaminación sonora por ruido excesivo.

Los bares que se ubican en la calle América con avenida La Participación, fueron clausurados temporalmente, por no tener licencia de funcionamiento e incumplir las normas administrativas. El bar que fue clausurado definitivamente por atender a menores de edad, fue el que está ubicado en las esquinas de Yurimaguas con Próspero. Tampoco contaba con licencia.

(C. Ampuero)