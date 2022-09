Las autoridades encontraron un tigrillo, un yanapuma, tres osos perezosos, un loro cabeza azul, entre otros.



Los efectivos policiales de la Unidad de Protección de Medio Ambiente sede Iquitos, con participación de la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre – GERFOR, Biólogo Jhoe Navarro, personal de ADUANAS Luis Reyes García, y el representante del Ministerio Público Abogado Gianco del Águila Isuiza – Fiscal Adjunto de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto – Iquitos, quienes se desplazaron vía fluvial hasta el Centro Poblado Padre Cocha en el distrito de Punchana, con la finalidad de ejecutar operaciones conjuntas contra el Tráfico Ilegal de Especímenes de Fauna Silvestre en sus distintas modalidades.

En el lugar denominado Centro de Rescate “Serpentario Padre Cocha”, ubicaron a Keith Allan, quien se identificó como propietario a quien solicitaron documentación del funcionamiento y autorización de tenencia de especímenes de fauna silvestre, el mismo que presentó la Resolución Sub Directoral N° 277-2010-GRL-GGR-PRMRFFS-DER-SDPM, aprobado como Centro de Rescate de animales silvestres y la Resolución Jefatural N°146-2016-GRL-GGR-ARA-DEFFS-ODM, del 02MAY2016, otorgando la licencia de caza y/o captura comercial para clase mamíferos a nombre de Keith Allan, por lo que en presencia del titular procedieron a la verificación de los animales constatando especímenes de fauna silvestre vivo como un Tigrillo “Leopardus Tigrinos”; Un Yanapuma “Puma Yaguarmadi”; Tres Osos Perezosos “Folivora” y Un Loro cabeza azul “Pionus Menstruus”, los cuales fueron rescatados por las autoridades intervinientes; cuyo costo ascendería a un total de 38 mil 400 soles.

Asimismo, encontraron sub productos de fauna silvestre como una piel de otorongo – “Leopardus Perdalis”; una piel de serpiente paucar machaco – “Spilotres Pullatus”; una Piel de shushupe – “Lachesis Muta”, valorizaso en más de 4 mil 600 soles.

Asimismo, se ha informado que los especímenes de fauna silvestre vivos rescatados no se encontraban en el plan de manejo del propietario por lo que el representante del Ministerio Público dispuso su incautación provisional hasta que la autoridad administrativa – GERFOR, determine su situación legal, siendo hasta trasladados hasta el Centro de Rescate “Elvia”, ubicado en el rio Amazonas – Centro Poblado Santo Tomas para su custodia temporal hasta que se determine su destino final.

(C. Ampuero)