Recomienda a la población adoptar medidas de seguridad al adquirir vehículos de segunda.



Al anuncio de la reactivacion económica y de la flexibilización de las actividades ciudadanas, se ha hecho imprescindible el reinicio de las Conferencias de Prensa que se desarrollaban con anterioridad para dar a conocer las acciones desarrolladas por la institución policial en bien de la Seguridad Ciudadana.

La reunión con la prensa local convocada por el Comando Policial Loreto ha sido tomado en cuenta con acierto por parte de los hombres y mujeres de los diversos medios de comunicación social en esta jurisdicción, lo cual mantiene informada a la población de la labor que viene cumpliendo la Policía Nacional del Perú en Loreto.

Una vez más, en el frontis de las instalaciones del Departamento de Investigación de Robo de Vehículos de la IV Macro Región Policial Loreto, ubicado en el jirón Putumayo N° 2611 en el distrito de Iquitos, en esta oportunidad el Comandante Juan Antonio Torres Piaggio, Jefe de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial, dio a conocer la detención de 04 personas y de la recuperación de 63 vehículos en la última semana.

Roberto Barreda Da Silva, por receptación agravada, fue encontrado en una “caleta” con cuatro vehículos, ubicado en calle Santa Rosa con Calvo Araujo, fue intrevenido cuando intentaba vender un vehiculo clonado, el. Ual al ser restaurada, se encontraba con orden de captura.

Wilmar Estrada Álvarez, por receptación agravada, con motocicleta clonada, falsificación de documentos, falsedad genérica.

Felipe Saavedra Shuña, por hurto agravado en flagrancia. Junior Bustamante del Águila, por hurto agravado en flagrancia.

En tanto fueron recuperados un total de 63 vehículos menores de los cuales fueron detectados con órdenes de captura 23 vehículos y 40 clonados.

Todos los vehículos clonados fueron intervenidos en diversos operativos policiales como en el sector de Santa Clara, Av. Participación, distrito de Punchana, puntos de venta de vehículos de segundo uso, (plaza 28. calle García Sáenz, calle José Olaya y otros.

Se hace un llamado a la poblacion en general a no dejarse sorprender por personas inescrupulosas que se dedican a la “venta” de vehículos de segunda, son que estos vehículos con registro de ordenes de captura y otras deficiencias en su legalidad, en tanto al ser adquiridos los nuevos propietarios solicitam los certificados de vehículos que les vendieron en segundo uso, resultando estar observados, lo cual compromete la situación legal de cada persona.

Asimismo, en los últimos meses se ha observado el incremento alarmantemente el delito contra la fe pública – falsedad genérica, en la modalidad conocida como la suplantación de identidad vehicular o “clonacion vehicular”, las investigaciones se enfocaban en los delitos contra el patrimonio, tales como hurto, robo y receptación.

Esta modalidad consiste en suplantar de manera intencional, la identidad original, o campos numéricos, del vehículo de procedencia ilícita (es decir los códigos de identificación del motor y VIN o serie), por otros campos numéricos libres de circulación y sin problemas policiales ni órdenes de captura vigentes, logrando con ello, que el vehículo a simple vista, no tenga inconvenientes para circular o sea vendido a ciudadanos incautos.

En tanto la regrabacionde los campos numéricos, consiste en erradicar mediante el pulido o limado, los campos numéricos del motor y el número de serie o VIN del vehículo, con la finalidad de grabar sobre dicha superficie, otros campos numéricos pertenecientes a otros vehículos con similares características al original, y tratando de coincidir con su año, modelo, color y características particulares.

Por su parte, la insertacion de los campos numéricos, consiste en erradicar los campos numéricos del motor y serie o VIN, de manera definitiva, es decir, al motor le cambian la tapa o Carter del mismo, reemplazándolo por otro, que en muchas ocasiones son provenientes de vehículos siniestrados o libres de denuncias; por otro lado, en cuanto al número de serie o VIN, seccionan y cortan de manera definitiva, la parte del cuello o pívot de la estructura metálica del chasis, a fin de ser reemplazado por otro, libre de denuncias, y reforzado con soldadura mecánica, lo cual se nota a simple vista, y es realizado por personas conocedoras del ámbito de la mecánica. (C. Ampuero)