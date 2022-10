Expresó José Fachín, asesor del circuito petrolero en torno a la paralización de los Lotes 192 y 8.



Mencionó que están entrando a un proceso de reorganización de la plataforma del circuito petrolero. Replanteando la agenda, complementando y a partir de ahí convocar al Estado para discutir el futuro de la actividad petrolera.

“En el mes de noviembre, antes de cerrar el año, hay que ver la posibilidad de tratar ese tema. Aunque ahora el Estado está más interesado en hablar sobre la pacificación social. Y la pacificación se resume en garantizar los derechos colectivos de las comunidades” expresó Fachín.

¿Cree que hoy existe la garantía a sus derechos, hubo derrame petrolero y después de una semana les llevaron unas botellas de agua?

-El asunto del derrame es muy delicado, para muchos ya no es noticia. Se ha creado un estigma en el sentido que se atribuye la responsabilidad a las comunidades. Pero ellos hasta ahora no encuentran a los responsables. No ha funcionado la fiscalía ambiental, Osinergmin, Oefa, la policía. El informe de la comisión del derrame 2016 se ha archivado. Nada ha hecho el Estado. Pienso que se debe crear de inmediato una comisión de la verdad para que investigue a fondo.

¿Por qué no hay detenidos, quiénes están detrás del negociado de la remediación? El Estado con todo su aparato no puede investigar, solo le interesa atribuir esos ataques a las comunidades porque están cerca.

Eso no significa que descartemos que la mafia que esté detrás de los derrames, de ese negociado, no pueda utilizar a algún miembro de las comunidades o gente foránea. Esa teoría también se debe analizar. Hay ciertos grupos de mafias que están detrás y a Petroperú le interesa menoscabar la imagen de los líderes y de la plataforma del circuito petrolero.

Le echan la culpa al líder Galo Vásquez, y nuestro hermano con las justas se ha salvado de morir. Repito es un tema muy complejo que amerita la creación de una comisión de la verdad para que investigue ese derrame y no solo eso; que investigue toda la impunidad de la actividad petrolera.

A partir de esa deuda social ambiental se puede ver el futuro de la actividad petrolera, respetando los derechos de los pueblos que permitan ingresar. En el Lote 64 que queda por el Morona, por ejemplo, los hermanos Wampis han rechazado la explotación, ya no quieren nada.

Por otro lado. Cuentan con 3 personas nacidas en pueblos originarios que serán alcaldes a partir del 2023 ¿son conscientes que representan su carta electoral para un futuro político?

-Sí. Daniel Saboya, es un líder muy importante, vocero de la plataforma del circuito petrolero. Daniel tiene mi respeto y admiración. Para nosotros es un cuadro político que ha llegado a la municipalidad provincial de Loreto Nauta. Otro cuadro político es Wagner Musoline, que ha ganado en Manseriche. Y Giordano Mendoza, que ha ganado en Puinahua donde está el Lote 95.

Los pueblos exigen una gestión intercultural. Hubo demasiada exclusión, demasiado racismo, marginación. El Estado a nivel provincial o distrital, no garantiza el derecho de los pueblos, frente a eso hacemos un planteamiento político.

Esta es una primera etapa frente a toda la marginación, luego vendrá la segunda etapa ante la poca visión de desarrollo de la región Loreto. Estamos trabajando un instrumento político regional para proponer como alternativa.