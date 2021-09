En Nauta realizarían obras con materiales de procedencia ilegal

Por lo que la fiscalía especializada acaba de abrir investigación a algunas empresas.



El diario “La Región” pudo conversar al respecto con el Dr. Félix Castro Valderrama, fiscal provincial de la fiscalía especializada en materia ambiental de Loreto Nauta.

“Son varias las obras realizadas en Nauta donde lamentablemente las empresas estarían cometiendo delitos ambientales a través de la extracción del producto forestal maderable de procedencia ilegal. Así como recursos no metálicos, es decir; arena y tierra de compacto.

Ya se ha intervenido a empresas que hacen extracción de material ilegal, a las que están dentro de la jurisdicción de la ciudad de Nauta y que no cuentan con las autorizaciones debidas. En este caso se interviene a la empresa ya que la entidad pública (por ejemplo, la municipalidad) concesiona y otorga la buena pro, siendo la empresa la que ejecuta y se hace responsable de dicha ejecución.

En el expediente técnico de la obra se debe señalar la procedencia o de dónde sacarán los recursos que van a ser utilizados para ejecutar la obra. Si yo como empresa pongo una propuesta para obra, debo considerar de dónde obtendré los materiales para ejecutar.

En Nauta no existen permisos para la extracción de materia prima. De acuerdo a información de energía y minas, no existen autorizaciones o canteras de arena, mucho menos para sacar la tierra de compacto. No existen.

Entonces éstas empresas tendrán que traer de Iquitos y con mayores costos para la obra. Ellos para ahorrar dinero habrían realizado esas extracciones sin permisos.

Está por ejemplo la construcción del “Puente Paraíso”. Otra obra es la construcción del colegio de la zona “Buen Retiro”, lo viene refaccionando la dirección de educación. Son aulas de madera, en la intervención se ha visto que era madera de procedencia ilegal” narra el fiscal. (LMHL).