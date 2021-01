En memoria de reconocido médico loretano unapense Hernán de Jesús Eléspuro Bastos

Eminente médico, humanista y político, el Dr. HERNÁN DE JESÚS ELÉSPURO BASTOS. Nació el 17 de enero de 1962(Iquitos) y falleció en Manaos-Brasil el 17 de enero del 2021. Ingresó en 1982(primera promoción) a la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana-UNAP (Iquitos-Perú). Ya graduado viajó a Brasil donde desarrollaría una gigantesca labor en favor de los más pobres. Su filosofía eminentemente social le permitió sentirse a gusto con la labor que desempeñaba.

Difícil tarea que cumplir en momentos desafortunados, donde solo el respeto, la consideración y admiración profesadas a un amigo puede superar este mal momento. Fue muy corto pero fructífero el tiempo que pude disfrutar de la amistad de Hernán Eléspuru, compartiendo ideas, experiencias y anhelos. Para quienes le conocíamos de cerca, su ausencia es incurable, no será suficiente escribir en pocas líneas lo que realmente sentimos por el camarada Gorki, quien siempre fue y seguirá siendo la inspiración latente en la defensa de nuestras ideas, las prácticas de solidaridad, perseverancia y el apoyo al prójimo.

Conocí a Hernán, en la universidad – UNAP y en la actividad política de izquierda, desde el año 1988, la lucha ideológica era muy intensa en esta época. Nuestra labor era organizar a los campesinos y nativos de Loreto, pueblos jóvenes, estudiantes universitarios, desarrollando nuestra lucha en medio de dos fuegos: la represión del estado que nos vinculaban a GAA y éstos que nos veían como enemigos potenciales por estar junto al pueblo reivindicando sus verdaderos intereses. Su sapiencia y experiencia política nunca hizo valer por otra fuerza sino con el ejemplo, su jerarquía le servía para crear clima favorable para el dialogo y el trabajo. Las orientaciones que emitía, no llegaban como imposiciones, sino como una incitación al cumplimiento de los acuerdos partidarios. Con gran paciencia y racionales explicaciones, nos convencía que los acuerdos eran deberes y que teníamos que cumplir, en cada caso, siempre sonriente y mesurado.

Del Dr. Hernán, en nuestras familias y círculos amicales con frecuencia se recordará sus acciones para sentir que su presencia entrañable nunca nos ha abandonado. Su carácter firme y a la vez delicado, su profesionalismo y sus convicciones políticas sobre el socialismo no tuvieron limites, de todo ello nació una amistad tan estrecha que nos sentíamos tan unidos como a nuestros familiares más cercanos. Como Médico, dejó profundas huellas en sus pacientes a los cuales trataba con gran ternura y calidez. El pueblo pobre y los más pobres(indigentes) eran conquistados con su paciencia y dulzura.

Se ha decidido, sabiamente, realizar en la memoria de nuestro amigo, Dr. HERNÁN DE JESÚS ELÉSPURO BASTOS, una misa de honras, el lunes 25 de enero 2021, en la iglesia matriz de Iquitos a las 7.00pm, que será transmitida por el fanpage de Facebook de la iglesia.

Hasta pronto querido hermano, camarada y compañero Hernán de Jesús, con tu ejemplo avanzaremos en la construcción de una patria y un mundo digno para todos.

¡ Cc Hernán Eléspuru…Presente,

ahora y siempre!

(Por Rolando Díaz Pérez)