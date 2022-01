Apu James Pérez, presidente de AIDECOBAP.



En medio de la polémica que se vive en la sociedad loretana por la atención que los medios de comunicación de la capital de la República dan al derrame de petróleo en la costa y que no dieron a los derrames que sucedieron en suelo loretano, Diario La Región se puso en comunicación con el dirigente indígena kukama James Pérez, quien indicó que las federaciones indígenas están próximas a retomar sus medidas de protesta.

De acuerdo al también presidente de Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahaua (AIDECOBAP), lo que sucede en la costa peruana es el claro ejemplo de la discriminación que existe no solo hacia los pueblos originarios, sino a la región Loreto, que sufre daños ambientales constantemente sin recibir atención del Estado.

“En Loreto hay 50 años de derrames de petróleo y la prensa limeña nunca se ha pronunciado como con lo que sucede en la costa. Lo único que estos medios han criticado son las movilizaciones y manifestaciones que han hecho los pueblos indígenas en defensa de su territorio, eso sí ha sido duramente cuestionado”, declaró el dirigente.

Agregó: “Dicen que eso que ha pasado en el mar peruano es un daño irreparable, entonces nos lleva a pensar: ¿y lo que sucede en Loreto se puede reparar? No llegamos a entender. Esta realidad va más allá del racismo, esto nos dice que a nadie le importa lo que pasa en Loreto. Creo que para la sociedad limeña no existimos o en todo caso, somos personas de tercera clase”.

En ese sentido, el apu Pérez comentó que quedó claro que el Estado peruano tiene presupuesto para actuar ante desastres ambientales, sin embargo, no planea llevar a cabo estas medias en la región, por lo que hoy en la mañana los dirigentes de las diferentes federaciones pertenecientes a ORPIO se reunirán para acordar nuevas medidas de lucha, teniendo en cuenta que el 31 de este mes vence el plazo que le dieron al gobierno para atender las demandas indígenas.

“Mira cuántos millones de soles se están destinando para limpiar el mar, sin embargo para Loreto, que estamos luchando con sangre, sudor y lágrimas ese derecho, ni siquiera eso quieren hacer a través del fideicomiso. Por eso vamos a evaluar las acciones y lo más probable es que se reanude el Paro Amazónico”, concluyó el líder indígena. (A. Padilla)