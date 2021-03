En lo que va del mes de marzo, 16 loretanos fallecieron

Hasta la fecha son 531 fallecidos por coronavirus en lo que va del 2021



No bajemos la guardia. El día de ayer 3 de marzo, se cumplió un año, cuando en aquel día se reportó a nivel nacional el primer caso sospechoso de coronavirus en Iquitos. En su momento nadie quiso aceptarlo, sin embargo, entre la primera y segunda ola de la covid 19, han fallecido más de 3,000 loretanos.

En lo que va del año 2021, según las últimas estadísticas de la Dirección Regional de Salud de Loreto, 531 personas han fallecido. En estos primeros días del mes de marzo se reportaron 16 personas fallecidas por este mortal virus.

En toda la región Loreto hay 308 hospitalizados. 47 personas se encuentran internados con ventilación mecánica, mientras que 18 pacientes están a la espera de una cama en la unidad de cuidados intensivos.

Lamentablemente las camas UCI es un verdadero dolor de cabeza y un tremendo problema para personal médico y enfermero del hospital modular. A esto hay que sumarle la falta de recursos humanos. También al despido de personal de salud que se encontraban en calidad de locadores.

La comunidad médica-científica, pide no bajar los brazos. Seguir manteniendo los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social. Los médicos anuncia también una tercera y cuarta ola a mediados de este año. Las recomendaciones siguen siendo las mismas, el uso adecuado de las mascarillas, distanciamiento social obligatorio, lavado de manos con agua y jabón y sobre todo no automedicarse.

(C. Ampuero)