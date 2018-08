Casas aumentan en la zona baja del bulevar y nadie dice nada.

Hace años se podía visualizar una que otra casa humilde levantada en la zona baja al final de la Plaza Ramón Castilla, cerca al bulevar. En los últimos años estas casas han aumentado.

Aparentemente son viviendas humildes, pero si las autoridades dedicarían más horas a visualizar todo lo que se pasa en ese lugar, se darían cuenta que existe todo un movimiento financiero que les sorprendería.

Poco a poco las casas van en aumento llegando a unas cien, el peligro ronda la zona ya que se visualizan hasta grifos flotantes. Sabe la Sunat de todo el movimiento financiero que se registra en esa franja habitacional. Al parecer no.

Los turistas se muestran absortos al ver toda esa realidad de aparente abandono y peligro en el que subsisten varias familias de Iquitos. El peligro aumenta y las autoridades no se dan por enteradas, porque al parecer no existen al final de sus gestiones.