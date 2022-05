¿Hasta cuándo va a continuar esa falta de respeto y reconocimiento a los galenos y personal asistencial del nosocomio?



Cada gestión que ingresa a ese establecimiento de salud, menciona que primero velará por el personal asistencial, así como por los trabajadores administrativos, a fin que haya un buen efecto en el servicio que brindan hacia los usuarios del hospital referencial de Loreto.

Falso. Cada gestión, frente a tantas carencias que tiene el nosocomio, se enfrascan en hacer arreglos nimios que demandan varios miles de soles, en vez de gestionar de manera indesmayable que hagan una reingeniería total para salvarlo. Y eso no es lo peor.

Lo peor es que sueltan a los cuatro vientos declaraciones respecto a que no cuentan con presupuesto para mejorar la atención con mayor recurso humano. Lo que se comprendería si es que no se conociera desde las entrañas de las diversas gestiones, que apenas entran comienzan a gastar dinero en arreglos que no reportan significancia directa para los pacientes que claman por recuperar su salud.

El último ejemplo fue de la ex directora, que trasladó su oficina a todo dar en la casa de los adultos mayores del hospital, con aire acondicionado y baño de lujo. Contando con el espacio en el primer piso, que justamente fue concebido para la parte administrativa desde la creación del hospital.

¿Cómo entender que una profesional en el área del centro oncológico trabaje hace meses sin que le paguen? Cuando incluso existe un presupuesto enviado por el FISAL que debería ser mejor ejecutado. ¿Cómo entender que se hayan quedado sin ginecólogo? ¿Cómo comprender que no haya presupuesto para pagar el trabajo de un neumólogo, de un urólogo, pero sí 7,500 soles mensuales para pagar a un ingeniero civil en la oficina de servicios generales que hasta donde se conoce no sabría hacer buenos términos de referencia?

Como se aprecia en la orden de servicio 0000139 del 1 de marzo de 2022 a favor del proveedor Gerson Fernández Cárdenas, por el servicio como ingeniero civil en elaboración de términos de referencia en servicios generales. ¿El hospital no contaban antes de él con una persona para esos trabajos? Y en todo caso, en un hospital ¿qué es más importante, un ingeniero o un médico especialista que atienda a decenas de loretanos?

Luego, existiendo un ingeniero en el área de planeamiento del hospital para trabajar el MOP, el hospital regional se da el “lujo” de pagar 15 mil soles Cecilia Marianela Rojas Martínez, con dirección en Av. Conde de Lemos 538/Callao/Lima, para la prestación del servicio de consultoría para la elaboración del manual de operaciones (MOP).

-Es decir, para elaborar un plan de trabajo que contenga el cronograma de actividades, teniendo en cuenta el avance, el objetivo y el producto esperado. (¿Y cuál es el producto esperado?).

-Revisar y analizar el marco institucional, normativo, técnico y estratégico requerido para la elaboración del manual de operaciones (MOP). –Relevar la información requerida para la elaboración del MOP. –Elaborar la propuesta del manual de operaciones del HRL. Plazo de entrega 45 días.

Pura habladuría, puros revisar y analizar. Y encima le pagan a una profesional que vive por el Callao. Existe un contrasentido e insensibilidad para con los especialistas, asistenciales y administrativos de ese establecimiento. Lamentable.

(Luz Marina Herrera Lama).