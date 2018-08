Delicada intervención ha sido respaldada por la Organización Panamericana de la Salud.

Así lo dio a conocer el médico oftalmólogo José Salazar, profesional preparado en el Instituto Nacional de Oftalmología. Uno de los mejores del país.

“La campaña se ha iniciado desde el día lunes y concluye el día viernes, son cirugías especiales por Draconia, que es una enfermedad o infección que afecta grandemente a los ojos y que si no se trata puede llevar a los pacientes a una ceguera.

Los pacientes han sido seleccionados y ahora los estamos atendiendo acá, igual contamos con profesionales de otros países. Contamos con este centro en el hospital Iquitos que ha sido preparado para atender este tipo de operaciones al ojo.

Estas infecciones al ojo se conocen porque retraen las pestañas, penetran y raspan el ojo, eso puede llevar a una ceguera. La acogida ha sido buena. Los casos se presentan cuando no hay una higiene profunda, porque no hay agua en las diversas partes de la región.

Iquitos también adolece de eso, más aún en zonas alejadas. Colombia y Brasil también tienen casos de draconia y nosotros compartimos con ellos la frontera, entonces se hizo el estudio y se encontraron casos”, declaró el oftalmólogo antes de ingresar a una de las operaciones programadas.