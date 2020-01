En gobierno regional repusieron a funcionario investigado por acoso sexual

Lo que se pudo ver a través de la Resolución Ejecutiva Regional 003- 2020.

Así lo dio a conocer Maricielo Arévalo, totalmente indignada al conocer la decisión del gobernador de Loreto Ochoa Sosa, quien solo habría sacado del cargo al director de desarrollo forestal y fauna silvestre del gobierno regional Ing. Kenjy Terán Piña, mientras pasara la ola de críticas nacidas de la denuncia hecha por la joven, en torno a un presunto acoso sexual y hostigamiento laboral.

“Me parece muy lamentable la decisión del gobernador al devolver el cargo al denunciado por acosos sexual. He visto la resolución ejecutiva regional 003-2020 del 6 de enero dando término a la directora encargada Rubí Peña Armas y desde el 7 de enero ingresando Kenjy Terán Piña.

Me extraña mucho que el gobernador tenga a persones de ese nivel a su lado. Quizá yo ya no sea la acosada, pero sí otra persona. El proceso de investigación sigue en la fiscalía. Yo envié una carta al gobernador el 10 de enero 2020, mostrando mi disconformidad, mi extrañeza y dándole a conocer que la 4ta. Fiscalía penal sigue adelante con el proceso, para que sepa que el hecho no solo fue noticia de un día y punto. Pero hasta ahora él no me responde.

Igual he recordado que existe la ordenanza regional 06 donde se habla de la creación y conformación de la instancia regional de concertación inter-gubernamental e inter institucional contra la violencia de género en Loreto.

La misma que tiene la corresponsabilidad de elaborar, monitorear y evaluar la implementación de políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y sancionar. Si ellos trabajan ese tema, ahora se están contradiciendo grandemente. Todo esto sabiendo que el caso continúa siendo investigado en la fiscalía penal.

Defensoría del Pueblo también le envió un documento (30 de diciembre 2019) al gobernador con tres cosas puntuales y tampoco le han respondido. Qué acciones disciplinarias de investigación están realizando. En el plano administrativo determinar si existe o no responsabilidad en él. Y si existe un protocolo de acciones respecto a estos casos. Y no ha respondido”, expresó Maricielo.

Agregando que todo era un blindaje para el funcionario mencionado. También dio a conocer que el fiscal Vásquez, que llevaba su caso, fue cambiado y que ahora en la 4ta. Fiscalía penal está Marianela Celis, quien ha extendido las investigaciones por 60 días. En ese espacio Maricielo será llevada a la cámara Gesell y un médico legista verá su perfil psicológico.

Sin embargo, el gobernador, sin esperar que haya concluido las investigaciones sobre algo tan delicado, ha optado por devolver el cargo de confianza a Kenjy Terán. Quien lógicamente se debe sentir fortalecido con ese respaldo regional.