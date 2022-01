Es uno de los tantos logros de Martín Arévalo a favor de la población sanjuanina.



En ceremonia fastuosa, ayer se inauguró la Institución Educativa No. 60778, la misma que se realizó en la parte de ingreso de esta moderna infraestructura, y; es uno de los logros importantes de la gestión de Martín Arévalo Pinedo como alcalde de la MDSJB a favor de los estudiantes sanjuaninos especialmente del centro poblado Nina Rumi ubicado a orillas del río Nanay.

Participaron en esta ceremonia José Martín Arévalo Pinedo alcalde de la MDSJB, Elisban Ochoa Sosa gobernador regional de Loreto, Linda Angulo Bartra directora regional de educación de Loreto, Dora Vigo de Zumaeta gerente municipal de la MDSJB, los regidores Sara Chong, Juan Manuel Polanco, Carla Calderón, Yuri Monasi y Melissa Rodríguez, funcionarios municipales, Joel Padilla del PRONIED – MINEDU, Gisela Pinedo directora de la IE 60778, presidente de Apafa y pobladores del centro poblado.

El acto litúrgico estuvo a cargo del sacerdote Zinger Caballero, quien bendijo la infraestructura manifestando” Ponemos en las manos de Dios este colegio para el servicio a la comunidad”.

Luego del acto protocolar de izamiento del Pabellón Nacional y los cantos del Himno Nacional, la región Loreto y del distrito de San Juan Bautista, la directora de la IE 60778 con emoción dijo, quedará como fecha histórica el 10-01-2022 fecha en que se inaugura esta moderna infraestructura, donde se brindará enseñanza de calidad a los alumnos del nivel primario y secundario y la formación de ciudadanos con valores, por lo que agradecemos a Martín Arévalo por su esfuerzo y dedicación para que se logre la construcción de nuestro colegio, manifestó con alegría.

Por su parte el ingeniero Joel Padilla del PRONEID – MINEDU destacó, se van a coordinar acciones y; esta moderna infraestructura educativa, va permitir que estudiantes de esta parte del distrito de San Juan Bautista estudien con tranquilidad y con el apoyo de sus docentes, felicitando al burgomaestre sanjuanino por la ardua labor por la construcción de este moderno local.

A su turno el gobernador regional dijo; en esta moderna obra, los maestros al igual que los alumnos son los beneficiados, y estaremos coordinando con el PRONEID para la construcción de más colegios en el interior de la región, donde hay un déficit de infraestructura educativa.

Mientras tanto, José Martín Arévalo Pinedo dijo, hemos gestionado esta obra desde el año 2017 y se concretó el 2019, e inclusive lo hemos “peleado” en el congreso de la república, estamos cumpliendo lo que hemos ofrecido en campaña, pero, con el apoyo del GOREL hemos logrado la construcción de la carretera a Santo Tomás y la próxima construcción de la de la avenida los Agustinos que ya es un logro. La población de Nina Rumi, apoyó para la construcción de esta obra y ha sido un aliado para su culminación. Esperamos que en el mes de marzo se reinicie la construcción de la carretera Quisto Cocha- Llanchama y se haga realidad el anhelo de más de cinco mil vivientes.

Finalmente se hizo la develación de la placa recordatoria, el cortado de la cinta y el rompimiento de la tinaja, para posteriormente el alcalde junto a sus funcionarios y la prensa local hicieron la visita de los ambientes, terminando con la entrega de víveres a más de cien moradores de Nina Rumi.

Esta obra denominada “Mejoramiento de los servicios educativos en la IEPS No. 60778 comunidad de Nina Rumi- distrito de San Juan Bautista “, se hizo con un presupuesto de cerca de S/ 10´000,000.00 soles sin IGV con un plazo de 343 días calendarios y la construcción lo hizo el Consorcio “Nina Rumi” y la supervisión por MS Servicios SAC, se inició el 19 de febrero 2020 y concluyó el 21 de setiembre 2021, en la fecha la obra se encuentra culminada y recepcionada.

Esta obra cuenta con 19 módulos, que comprende once aulas, una sala de uso múltiple, taller creativo, biblioteca, laboratorio y servicios higiénicos, asimismo dos lozas deportivas y un módulo administrativo.